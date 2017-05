Mario Venuti: Tour “Motore di vita ” – nuovi appuntamenti

Dopo due indimenticabili concerti sul prestigioso palco del BLUE NOTE di MILANO, prosegue in tutta la penisola il “MOTORE DI VITA Tour” di Mario Venuti al quale si aggiungono due nuovi appuntamenti:

• Giovedì 1 GIUGNO al COUS COUS BEACH FEST di Marina di Ravenna (Ravenna), insieme alla sua band composta da Donato Emma (batteria), Luca Galeano (chitarre), Pierpaolo Latina (tastiere) e Antonio Moscato (basso).

• Sabato 3 GIUGNO al COMACCHIO BEACH FESTIVAL di Comacchio (Ferrara).

Durante i live Mario Venuti oltre ad eseguire i suoi più grandi successi presenterà live i brani estratti dal suo ultimo progetto discografico tra cui il singolo “Caduto dalle Stelle”, da quattro settimane al primo posto della Classifica Airplay Radio Indipendenti Earone e da due settimane nella Top 20 della Classifica Airplay Radio di Earone.

Queste tutte le prossime date del “Motore di vita Tour”:

1 GIUGNO al Cous Cous Beach Fest di MARINA DI RAVENNA (Ravenna) – NUOVA DATA

3 GIUGNO al Comacchio Beach Festival di COMACCHIO (Ferrara) – NUOVA DATA

5 GIUGNO in Piazza Flora a COLLE SANNITA (Benevento)

16 GIUGNO alla Corte Platamone – Palazzo della Cultura di CATANIA

2 LUGLIO al Parco Dora di TORINO per la rassegna Estate al Parco Dora

27 AGOSTO in Piazza Tommaso Tittoni a MANZIANA (Roma)

“MOTORE DI VITA” (Microclima-Puntoeacapo/Believe Digital) è un album composto da 12 tracce, prodotto artisticamente da Mario Venuti insieme a Seba. Il disco vanta anche la collaborazione artistica di Kaballà e la presenza del batterista jazz e arrangiatore ritmico Luca Scorziello, che ha curato le percussioni del brano “Caduto dalle stelle”, scritto da Venuti e Kaballà e attualmente in rotazione radiofonica!

«Abbandonati i temi sociologici de “Il tramonto dell’Occidente”, sentivo il bisogno di riscoprire il mio lato più terreno e sensuale – così Mario Venuti racconta il nuovo album – MOTORE DI VITA riguarda il corpo, che si riscopre nella danza (“Caduto dalle stelle”) e nei sapori (“Conservare in luogo fresco”), nella percezione della musica e dell’amore (“Lasciati amare”), nelle meraviglie del viaggio e del creato (“Tutto questo mare”), nella consapevolezza che ognuno di noi ha il potere di dare un carattere al mondo (“Spirito del mondo”). Tutto il disco emana un umore disteso e positivo, senza dare spazio a forme di autocommiserazione, al contrario, suona come un ripetuto GRAZIE per gli immensi doni che la vita può donarci».

Questa la tracklist dell’album “Motore di Vita”: “Conservare in luogo fresco”; “Caduto dalle stelle”; “La prima volta”; “Lasciati amare”; “Motore di vita”; “Spirito del mondo”; “Tutto questo mare”; “Se avessi altro amore”; “Non è peccato”; “Fuorimondo shop”; “Alza un po’ il volume”; “I peccati della luna”.