Lucernate (Rho), festeggia un anno della sua biblioteca

La biblioteca di Lucernate (Rho) compie un anno, si tratta di una piccola biblioteca gestita direttamente da CSBNO.

Per festeggiare, sabato 13 maggio c’è in calendario un intero pomeriggio di eventi: dalle 14,30 giochi, letture per bambini, musica e giardinaggio per grandi e piccini.

– ore14.30 Piantiamola! Attività di giardinaggio.

Bibliotecari e cittadini di tutte le età armati di rastrelli e palette abbelliranno le aiuole del Centro Civico con fiori e piante.

I nomi dei partecipanti verranno affissi nel Centro Civico a futura memoria.

– ore 16.00 La parola è ritmo…! Laboratorio di improvvisazione di percussioni e uso del testo nella musica per bambini da 6 a 10 anni.

Impara a rappare con i docenti della Ricordi Music School.

– ore 17.00 Mi racconti di quando…

Lettura per bambini a cura di Oltreiperimetri. La magia della lettura ad alta voce con brani tratti da Mi” racconti di quando-… “, il libro delle storie dei cittadini Rhodensi.

Nel corso del pomeriggio si svolgeranno anche:

– il gioco di poesia Poesie tra le righe, divertitevi a comporre una poesia partendo dalle parole stampate sulla pagina di un libro semplicemente cancellando quelle non necessarie

– Il mercatino dei libri

– Game Zone: i giochi della Game Zone della biblioteca saranno a disposizione degli utenti.