Sarà inaugurata sabato 6 maggio la mostra “L’eclettico mondo di Walter Marinello”, pupazzi e oggetti in mostra.

La mostra si svolgerà nella chiesetta del Gesiò di via Garibaldi, angolo via Roma, e durerà fino a domenica 14 maggio. “L’eclettico mondo di Walter Marinello” sarà accompagnata da un’esposizione di alcuni quadri e materiale dell’associazione mondodisabile.it.

“Credo che la parola “eclettico” sia quella che più rispetta la mia natura, sia in quanto pregio che come difetto. In questa esposizione c’è di tutto, dai pupazzi televisivi alle lampade, dai libri ai quadri, 35 anni di lavoro e di svago tra televisione e teatro. Ho buttato via tutti i calchi, dunque tutto quello che vedete non potrà mai più essere riprodotto”, conclude Marinello.

Orari: Dal lunedì al venerdì 16-20, sabato e domenica dalle 11 alle 20.