Esce il 19 maggio in radio e tutte le piattaforme digitali “Lasciarmi andare”, nuovo singolo di Silvia Mezzanotte, scritto da Gianluca Capozzi e Antonio Salvati, che anticipa album “5.0” previsto per autunno 2017 (Rosso al Tramonto).

Nel frattempo la voce per dieci anni dei Matia Bazar (con i quali ha vinto il Festival di Sanremo nel 2002) e vincitrice dell’edizione 2016 di ‘Tale e Quale Show’ di Carlo Conti su Raiuno, sarà anche impegnata in tour.

Il brano, accompagnato da un videoclip, racconta del cambiamento radicale dell’artista bolognese: “Metaforicamente posso dire di essere stata vittima di uno tsunami, risvegliata sotto un cumulo di macerie – spiega Silvia Mezzanotte – Lì, al buio e al freddo sono rimasta per qualche mese. Quando finalmente sono riuscita a riemergere, mi sono guardata indietro per l’ultima volta, e ho deciso di lasciare tutto alle spalle, e portare con me solo il peso leggero dei ricordi, anche quelli più dolorosi, e abbandonarmi al richiamo della vita. Ho parlato a lungo con i due autori del brano” prosegue l’artista. “Ho chiesto loro di pensare al femminile, di immergersi nel corpo, nell’ anima e nella mente di una donna complicata e volitiva: una che ne ha prese tante, ma che le vuole restituire con gli interessi…Una, insomma che non si arrende mai”.

Il tour, prodotto da ColorSound Srl (www.colorsound.com), partito il 1° maggio dal Lazio, proseguirà sino a settembre e vedrà l’artista bolognese portare in scena le grandi voci della musica italiana e internazionale: un viaggio a 360° che spazia da Mina a Mia Martini, da Alice a Giuni Russo, rivisitando in chiave pop-rock grandi classici di Noa, Gloria Gaynor, Nina Simone e molte altre.“Un viaggio tra le voci femminili che più hanno segnato il mio percorso artistico, con un posto speciale riservato ai dieci anni condivisi con i Matia Bazar”, conclude Silvia Mezzanotte.