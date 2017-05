“Just one lie” – nuovo singolo di Matteo Markus Bok

Dopo la Germania, venerdì 26 maggio uscirà in Italia “Just one lie” (etichetta Music Television, distribuzione Sony Music Germany), il nuovo brano pop del giovane cantautore italo-tedesco Matteo Markus Bok, scritto da Richard Hamersma e Seann Bowe.

L’uscita in Germania ha avuto subito un gran successo: cinque giorni con dodici tappe di presentazione in cui Matteo si è esibito in diverse location, a cui hanno assistito in totale quasi 10 mila persone (solamente la prima tappa con 2500 ragazzi) e in cui sono state vendute oltre 2 mila copie del nuovo brano.