“Imael”, il nuovo album di Elisa Maffenini

Da venerdì 26 maggio sarà disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming “IMAEL” (Music Ahead), il nuovo album di ELISA MAFFENINI, già anticipato dal brano “Firework”.

Il disco è attualmente in pre-order su iTunes.

“IMAEL”, è una raccolta di cover rivisitate in chiave inedita che mettono in evidenza le particolari sonorità dell’artista. Un insieme di interpretazioni in versione elegante e raffinata, come è già facilmente intuibile dal singolo “Firework” di Katy Perry.

Altre grandi Hits sono all’interno dell’album come “Just the way you are” di Bruno Mars, “Titanium” di David Guetta, “Cheap thrills“ di Sia e molte altre,