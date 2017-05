Il Tour di Paola Turci

PAOLA TURCI

AL VIA IL 9 MAGGIO DA ROMA

IL SECONDO CUORE TOUR

IL GRANDE RITORNO LIVE

DOPO LO STRAORDINARIO SUCCESSO SANREMESE

13 ATTESISSIMI APPUNTAMENTI PER UN VIAGGIO IN TUTTA ITALIA

Dopo il grande successo sanremese Paola Turci è pronta per tornare live sul palco con IL SECONDO CUORE TOUR , il tour che prende nome del suo ultimo album che, oltre ad aver il consenso di pubblico e critica, è entrato direttamente ai vertici della classifica di vendita nella settimana della sua pubblicazione.

Il tour partirà domani martedì 9 maggio dall’Auditorium Parco della Musica di Roma, per poi proseguire per tutta l’estate con altri 12 appuntamenti in tutta Italia: 16 maggio a Fermo (Teatro dell’Aquila), 17 maggio a Trento (Auditorium Santa Chiara), 22 maggio a Milano (Auditorium La Verdi), 23 maggio a Reggio Emilia (Teatro Valli), 24 maggio a Vicenza (Teatro Comunale), 1 luglio a Pavia (Castello Visconteo), 2 luglio a Torino (Festival d’Estate c/o Piazzetta Reale), 4 luglio a San Miniato – PI (Francigena Melody Road c/o Piazza Duomo), 19 luglio a Trieste (Piazza Unità d’Italia), 29 luglio a Molfetta – BA (Bari in jazz), 4 agosto a Loano – SV (Arena Giardino del Principe), 11 agosto a Marina di Pietrasanta – LU (Teatro La Versiliana).

Voluti e ideati dalla stessa Paola, quelli de IL SECONDO CUORE TOUR sono concerti dinamici, che trovano i loro fondamenti nel pop ma sono caratterizzati da venature blues, momenti rock e altri più intimi.

“Sono entusiasta all’idea di esibirmi in un concerto che ho pensato così potente proprio per i teatri, cantando di fronte ad un pubblico seduto – racconta Paola Turci – È un concerto con venature acustiche ed elettriche capace di comunicare moltissima energia”.

Un intenso live che testimonia la rinascita di Paola con uno spettacolo in cui si concede completamente al suo pubblico. La scaletta è un susseguirsi di hit e brani che fanno parte di una carriera trentennale che si è evoluta brillantemente seguendo diverse fasi artistiche, ognuna corrispondente a una continua ricerca personale. Dall’ultimo singolo La vita che ho deciso, che racchiude appieno il significato de IL SECONDO CUORE, a Volo così, Mani giunte, Questione di sguardi, fino ad arrivare a Bambini, passando per Fatti bella per te il brano di grande successo che ha segnato il grande ritorno della cantautrice, presentato all’ultimo Festival di Sanremo assieme alla cover Un’emozione da poco.

Paola, con la sua grande capacità interpretativa, accompagnerà gli spettatori in un percorso introspettivo e consapevole, raccontando il viaggio di una donna che ha finalmente trovato la giusta strada.

Dopo lo strepitoso successo della data zero a Todi sabato 6 maggio, Paola arriverà sui palchi dei teatri di tutta Italia per quasi due ore di live, in cui sarà possibile ascoltare i più grandi successi che l’hanno resa una delle artiste più apprezzate del panorama musicale italiano insieme ai nuovi brani de IL SECONDO CUORE, uscito il 31 marzo per Warner Music Italy.

La band che accompagnerà Paola sul palco è composta da Pier Paolo Ranieri al basso e contrabbasso, Fernando Pantini alla chitarra elettrica, Fabrizio Fratepietro alla batteria e Roberto Procaccini alle tastiere.

RTL 102.5 è media partner del tour.

Per info www.barleyarts.com

Diffidate dai canali di vendita non ufficiali.