Il rapper Peligro in concerto

Giovedì 4 maggio il rapper milanese PELIGRO sarà in concerto a MILANO presso il TUNNEL CLUB (Via Sammartini, 30 – ore 23.00 – ingresso ridotto a 10 euro, disponibile tramite il sito info@peligro-music.it, oppure ingresso intero a 15 euro, acquistabile in cassa) per eseguire i brani del suo ultimo EP “ASSOLUTO” L’esibizione è inserita all’interno dell’EMERGENZA FESTIVAL, evento dedicato alla musica emergente a livello mondiale.

L’artista sarà accompagnato sul palco da Dj Dany Rio (consolle), Kodiak (doppia voce) e Marcello Turcato (sax). Si esibiranno con lui, come ospiti speciali della serata, la giovane cantautrice calabrese Ylenia Lucisano, con cui Peligro duetterà sulle note di “Dove Arrivi (Ti Odio E Ti Amo)”, e il produttore argentino Hernan Brando (produttore artistico di “Assoluto”), con cui Peligro duetterà sulle note di “Frammenti”.

«”Siamo arrivati alle semifinali dell’Emergenza Festival… Sono molto contento di poter suonare al Tunnel Club. È un onore per me esibirmi in un tempio storico della musica come questo. Il mio obiettivo sarà quello di dare al pubblico uno spettacolo vivace e dinamico, che ricorderà con piacere. Per fortuna ho un’ottima squadra che potrà aiutarmi in questa missione. Non c’è limite allo show!”»

“ASSOLUTO”, disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming, è composto da cinque tracce che, pur mantenendo una complessiva integrità nel sound, toccano mondi diversi e rendono l’EP molto vario nell’esplorazione musicale.