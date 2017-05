Giorgia Surina alla conduzione del Festival Show 2017

Sarà GIORGIA SURINA a presentare l’edizione 2017 di FESTIVAL SHOW, il festival itinerante dell’estate italiana! La poliedrica protagonista della radio e della tv italiana affiancherà sul palco nelle 8 tappe estive Paolo Baruzzo che da sempre è protagonista della kermesse organizzata da RADIO BIRIKINA e RADIO BELLLA & MONELLA.

«È la padrona di casa ideale! – afferma Paolo Baruzzo, che ha fortemente voluto al suo fianco Giorgia Surina – Dal nostro primo incontro l’ho sentita entusiasta di essere protagonista di Festival Show 2017. Per la sua popolarità, bellezza, talento e conoscenza della musica, la riteniamo perfettamente in target con il nostro pubblico e capace di interpretare al meglio lo spirito che anima l’organizzazione. Siamo orgogliosi che abbia accettato con grande interesse e disponibilità e, sono convinto, sapremo emozionarci e divertirci insieme al nostro straordinario pubblico!».

«Sono anni che conosco Festival Show e che io e Paolo Baruzzo ci inseguiamo per salire insieme su questo palco – ricorda Giorgia Surina – è stato frustrante attendere a lungo ma finalmente ci siamo! E’ per me un’emozione grandissima condurre Festival Show 2017 perché mi ricorda le mie radici, quelle che affondano in MTV. Salire di nuovo su un palco così grande e importante e pieno di stelle della musica sicuramente mi darà nuova emozione: questa è la mia storia, questa è la dimensione che più mi appartiene e, insieme a Paolo, sono pronta a comunicare tutta la mia grinta alle migliaia di persone che seguiranno il festival!».

Festival Show compie 18 anni di grandi successi, con 198 spettacoli! Raggiunta la maggiore età, torna questa estate con tanta esperienza e nuova energia a scaldare le piazze d’Italia in otto appuntamenti che si concluderanno il 4 settembre con il gran finale all’Arena di Verona. Anche quest’anno non mancheranno gli artisti che rappresentano la colonna sonora dell’estate italiana, accompagnati dal corpo di ballo e dall’orchestra.

Le edizioni di Festival Show sono organizzate da Radio Birikina e Radio Bella & Monella, che amalgamano ruoli, esperienze, idee e ricerca in tappe che si trasformano in grandi eventi live.

L’anno scorso sono saliti sul palco di Festival Show 70 artisti, per oltre 36 ore di spettacoli e ben 100 ore di dirette radio e streaming e, per la prima volta, gran parte dell’evento è stato trasmesso da Real Time. Durante la serata finale all’Arena di Verona si sono esibiti davanti a migliaia di persone Max Pezzali, Arisa, Emis Killa, Fabio Rovazzi, Gabry Ponte, Ivana Spagna, Fausto Leali, Marco Carta, Ron e Stadio!