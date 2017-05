Freddie Gibbs a Milano

SULLE SCENE RAP

DA PIÙ DI DIECI ANNI

IL SUO ULTIMO ALBUM ‘YOU ONLY

LIVE 2WICE’ È VALUTATO 81 SU 100

SU METACRITIC

IN ITALIA PER UNO SHOW ESLCUSIVO

FREDDIE GIBBS

DOMENICA 26 NOVEMBRE

MILANO @ LINECHECK FESTIVAL

Freddie Gibbs è entrato a far parte della line-up del Linecheck festival di Milano e si esibirà con un set unico, il 26 Novembre.

Freddie Gibbs è uno dei rapper più discussi degli ultimi tempi. Dotato di una metrica serratissima, lingua tagliente e un feeling old school. Con l’ultimo disco ‘You Only Live 2twice’, è riuscito a creare un progetto definito dalla maggior parte dei critici ‘il migliore della sua carriera’. Un bpody of work corto, coinciso e privo di filler. Un vero e proprio disco bomba, che porterà sul palco il 26 Novembre al Linecheck Festival di Milano.