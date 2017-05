Cristiana Capotondi testimonial di Italo

Cristiana Capotondi ospite d’eccezione di Italo, il treno ad alta velocità, per declinare insieme al personale di bordo e di stazione “lo stile Italo” a cui ispirarsi nel rapporto quotidiano con i passeggeri. Uno stile classico, curato e pulito sia per gli uomini che per le donne, sobrio ed elegante, colori naturali e non invadenti, acconciature eleganti e pulite , tutto secondo gli standard aziendali che tutti devono rispettare quando indossano la divisa di Italo.

Italo, che da sempre investe tempo e risorse nella formazione del proprio personale, ha avuto il piacere di ospitare la famosa attrice in una giornata milanese del corso “Il valore dell’Accoglienza”. Il corso, organizzato in collaborazione con Challenge Network(società altamente specializzata nel settore della formazione e nell’ideazione di eventi), è dedicato al personale operativo ed ha lo scopo di educare sempre più all’eccellenza nell’arte di accogliere il cliente fornendo consigli teorici e pratici su come comunicare al meglio il proprio talento professionale attraverso la cura del servizio e dell’immagine.

Cristiana Capotondi, reduce dal successo della fiction su RAI UNO “di padre in figlia” si è messa in gioco per una giornata e, nelle mani esperte di un make up stilist, di fronte ad entusiasti steward, hostess e capotreni, si è prestata come modella d’eccezione, offrendo il suo volto acqua e sapone e la sua chioma per declinare “il make up di Italo”: 4 look per la donna (e uno per l’uomo) con specifiche sui colori da utilizzare e le acconciature consigliate per un look quotidiano raffinato, contemporaneo e realizzabile in pochi minuti.