CremonaJazz prosegue con 2 imperdibili concerti

La terza edizione del CremonaJazz è in corso e prevede ancora due grandi serate: domenica 21 maggio e sabato 27 maggio, sempre ospitate in quell’incredibile gioiello di architettura e acustica che è l’Auditorium Giovanni Arvedi all’interno del Museo del Violino.

CremonaJazz ha presentato anche quest’anno un cartellone composto da proposte di assoluto livello artistico, prestigiosi nomi della musica internazionale. Grazie a queste scelte di grande qualità la rassegna di jazz cremonese si conferma anche quest’anno come un punto di riferimento nell’Italia del nord per questo genere musicale. I prossimi eventi in programma sono:

Domenica 21 maggio 2017 – ore 21:00

KRONOS QUARTET

David Harrington (violino)

John Sherba (violino)

Hank Dutt (viola)

Sunny Yang (violoncello)

Sabato 27 maggio 2017 – ore 21:00

CARLA BLEY TRIO (feat. Andy Sheppard e Steve Swallow)

Carla Bley (pianoforte)

Andy Sheppard (sax soprano e tenore)

Steve Swallow (basso)

I concerti sono preceduti dagli APERIJAZZ che si terranno presso il bar e ristorante del Museo del Violino, “Chiave di Bacco”, dalle 18.30 alle 20.30. Insieme all’aperitivo si potrà ascoltare gratuitamente dell’ottima musica, ideale sottofondo per rilassarsi e predisporsi al concerto serale. I prossimi appuntamenti sono:

Domenica 21 maggio 2017 ore 18:30

Lara Luppi & My Gipsy Soul

Lara Luppi (voce)

Luciano Poli (chitarra) (chitarra)

Mauro Sereno (contrabbasso)

Sabato 27 maggio 2017 ore 18:30

Iguazù Acoustic Trio

Fabio Gianni (pianoforte)

Marco Mistrangelo (basso)

Alex Battini de Barreiro (batteria)