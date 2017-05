Concorso #festaeuropabollate

La giornata dedicata all’Europa si è conclusa con il lancio di un contest dedicato ai giovani, per diffondere lo spirito europeista della giornata del 9 maggio : #festaeuropabollate.

Per partecipare al contest basta farsi un selfie che richiami l’Europa e/o l’Unione Europea (ad esempio, una foto con o davanti una bandiera europea, davanti un monumento simbolo di un paese membro dell’UE, con una pubblicazione sull’Europa e l’Unione Europea…), reggendo un cartello che conterrà l’hashtag #festaeuropabollate.

La foto dovrà, quindi, essere postata su Instagram o FB, aggiungendo l’hashtag #festaeuropabollate. A questo punto…invita tutti i tuoi amici a mettere « mi piace » sulla tua foto !

Infatti, scaduti i termini del contest, le 3 foto che otterranno più « like » (i « cuoricini » di Instagram), vinceranno fantastici premi (tra cui biglietti per il Terraforma Festival, festival internazionale di musica dedicato alla sperimentazione artistica e alla sostenibilità ambientale, che si svolgerà dal 23 al 25 giugno nel Parco di Villa Arconati, e biglietti open per il Festival di Villa Arconati, che si terrà, sempre a Villa Arconati, dal 10 al 20 luglio).

Il contest avrà termine l’11 giugno 2017.