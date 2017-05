Alex Pacifico ora blogger

Modello, attore, conduttore e adesso blogger di successo. Alex Pacifico da pochi mesi ha creato il suo blog personale www.alexpacifico.com, un nuovo punto di riferimento per gli appassionati di moda, benessere, bellezza, viaggi e lifestyle.

Un luogo in cui Alex Pacifico condivide con i lettori la sua filosofia di vita, i suoi punti di vista e soprattutto le sue passioni. Il blog, online dalla fine del 2016, si apre con un filmato che racconta, attraverso bellissime foto, la vita professionale e personale del nuovo lifestyle blogger italiano.

Nella Home Page, oltre agli ultimi articoli, troneggia una bellissima immagine interattiva di Pacifico, basta passare il mouse sopra alla sua figura per avere utili informazioni.

Quello che colpisce del blog è la cura e l’attenzione data ai servizi fotografici e all’interpretazione dei prodotti in un modo del tutto personale, ma sempre rispettando e mettendo in luce la filosofia del brand.

Il blog è suddiviso in 5 categorie principali: Lifestyle, Bellezza e Benessere, Moda, Viaggi, Pacificamente Chic, più una pagina dedicata alla Onlus “L’arte nel Cuore” di cui Alex è da anni ambasciatore onorario.

Il mio progetto alexpacifico.com, è un nuovo punto di riferimento per gli appassionati di benessere, bellezza, moda e lifestyle – precisa Alex Pacifico –Il blog è la piattaforma in cui condivido con chi ama lo stile e sposa la mia stessa filosofia, identificando e suggerendo scelte attente alle esigenze di chi la pensa esattamente come me. In fondo una buona scelta è sempre una “questione di stile”.