“Verrà da sè”, nuovo singolo di Elodie

ELODIE

DA OGGI IN RADIO IL NUOVO SINGOLO

“VERRÀ DA SÉ”

ESTRATTO DALL’ULTIMO ALBUM DI INEDITI

“TUTTA COLPA MIA”

Da oggi, venerdì 28 aprile, è in rotazione radiofonica “VERRÀ DA SÉ”, il nuovo singolo di ELODIE estratto dall’ultimo album di inediti, “TUTTA COLPA MIA”, già disponibile nei negozi e in digitale.

Il brano, scritto da Luca Mattioni, Mario Cianchi ed Emma, racconta la storia di una notte occasionale, talmente tanto intensa che giunta al termine lascia un po’ di amaro in bocca e anche qualche senso di colpa. Elodie ancora una volta riesce a interpretare alla perfezione i chiaroscuri dell’anima, grazie alla sua voce calda e graffiante capace in questo brano di colorare le parole del testo con un pizzico di rancore e sofferenza.

Il video del brano, diretto da Gaetano Morbioli, sarà online prossimamente.

L’album “Tutta colpa mia” (Universal Music), prodotto da Luca Mattioni ed Emma, è composto da tredici tracce, tra cui l’omonimo brano sanremese (certificato Oro da FIMI / GfK Italia), e unisce elementi tipici degli anni ’60 a elementi del new soul inglese.

ELODIE. Classe 1990. Tratti distintivi: occhi enormi (e capelli rosa). Si è fatta conoscere quando nel 2015 entra ufficialmente nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Colpisce subito grazie alla sua incredibile voce e alla capacità di commuoversi e far commuovere il pubblico. La sua fragilità è però solo apparente: sul palco ha conquistato tutti grazie alla sua grinta e alla capacità di regalare nuove sfumature alle canzoni che interpreta. Nel programma, oltre ad aggiudicarsi il secondo posto, conquista il Premio della critica giornalista Vodafone e il Premio RTL 102.5 – Amici alla radio. Il 20 maggio 2016 esce il suo primo EP, “Un’altra vita”, prodotto da Emma e Luca Mattioni, certificato oro da FIMI/GfK Italia e contenente otto brani inediti, tra cui il singolo scritto da Fabrizio Moro che dà il titolo all’album e “Amore avrai”, scritto da Emma, Luca Mattioni e Mario Cianchi. Partecipa al Coca-Cola SUMMER FESTIVAL 2016, prima apparizione televisiva dopo l’avventura di Amici e vince la seconda serata conquistando il Premio Rtl 102.5.

A settembre apre alcuni dei concerti dell’Adesso Tour di Emma ed è la più giovane ospite di Amiche in Arena, il concerto di beneficenza organizzato da Loredana Bertè e Fiorella Mannoia all’Arena di Verona.

A febbraio 2017 partecipa in gara al 67° Festival di Sanremo con il brano “Tutta colpa mia”, contenuto nell’omonimo disco.