Trasporto aereo: differiti gli scioperi

Con propria ordinanza, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, in attuazione dell’art. 8 della Legge 146/90 e successive modifiche, ha ordinato il differimento ad altra data dei seguenti scioperi:

– sciopero del personale non dirigente dipendente della Società Enav, per il giorno 21 aprile 2017, durata 8 ore – dalle ore 10.00 alle ore 18.00, proclamato dall’Organizzazione Sindacale Fata Cisal;

– sciopero del personale in servizio presso l’Aeroporto di Roma Fiumicino e dipendente delle Società Aviation Services, Aviapartner Handling, WFS Ground Handling, Consulta, GH Aircraft Cleaning Services, LP Industrial, On Board Catering, AYS, Full Cleaning, AC95 SP, per il giorno 21 aprile 2017, durata 8 ore – dalle ore 10.00 alle ore 18.00 – proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo;

– sciopero del personale dipendente della Società Enav in servizio presso l’ACC di Padova, per il giorno 21 aprile 2017, durata 4 ore – dalle ore 13.00 alle ore 17.00 – proclamato dalla R.S.A. Padova ACC Unica;

– sciopero generale dei lavoratori del comparto aereo, aeroportuale ed indotto degli Aeroporti per il giorno 21 aprile 2017, durata 8 ore – dalle ore 10.00 alle ore 18.00 – proclamato dall’Organizzazione Sindacale Cub, con adesione dell’Organizzazione Sindacale Cub Trasporti;

– sciopero del personale in servizio presso l’Aeroporto di Roma Ciampino e dipendente della Società Aviation Services, per il giorno 21 aprile 2017, durata 4 ore – dalle ore 12.00 alle ore 16.00 – proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo;

– sciopero del Personale Navigante della Società Meridiana Fly per il giorno 21 aprile 2017, durata 4 ore – dalle ore 12.00 alle ore 16.00 – proclamato dall’Organizzazione Sindacale Apm;

– sciopero del Personale Navigante ( Piloti e Assistenti di Volo ) dipendente della Società Alitalia SAI per il giorno 21 aprile 2017, durata 8 ore – dalle ore 10.01 alle ore 17.59 – proclamato dall’Organizzazione Sindacale Confael Assovolo Trasporto Aereo;

– sciopero del personale dipendente del Gruppo Alitalia per il giorno 21 aprile 2017, durata 8 ore – dalle ore 10.00 alle ore 18.00 – proclamato dall’Organizzazione Sindacale Usb Lavoro Privato.

Il provvedimento si è reso necessario ed urgente allo scopo di evitare un pregiudizio grave ed irreparabile al diritto di libera circolazione costituzionalmente garantito.

Pertanto, nella giornata di venerdì 21 aprile saranno garantiti voli regolari.