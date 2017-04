Tour “Innovazione on stage” dell’Accademia Teatro alla Scala e Fondazione Tim

Sabato 8 aprile 2017 dalle 11.30 alle 19 nella sede dell’Accademia Teatro alla Scala (Milano, via Santa Marta 18), nell’ambito della Milano Design Week nel Distretto 5vie, prende il via il tour Innovazione on stage, un open day itinerante ideato dall’Accademia Teatro alla Scala e dalla Fondazione TIM per consentire al pubblico di entrare nel cuore del palcoscenico e di conoscere le molteplici figure professionali che operano nello spettacolo dal vivo.

I visitatori entreranno in un’installazione dove non solo potranno seguire un percorso visivo che li condurrà a scoprire arti e mestieri del teatro ma, grazie alle tecnologie immersive a 360° dei visori Oculus, potranno anche vivere l’inedita esperienza di salire su un palcoscenico e vedere l’attività frenetica che precede l’apertura del sipario e ciò che accade all’inizio di uno spettacolo: tutto quello che il pubblico di solito non può vedere, il lavoro di macchinisti, attrezzisti, truccatori, sarti, elettricisti, tecnici audio, direttori di scena. Un emozionante ed innovativo coinvolgimento diretto dietro le quinte e sulla scena, che dopo l’estate toccherà le città di Torino, Bari e Palermo.

Innovazione on stage, che sarà inaugurato dall’Assessore alle Politiche del Lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse Umane del Comune di Milano, Cristina Tajani, dal Direttore Generale dell’Accademia Teatro alla Scala Luisa Vinci e dal Direttore Generale della Fondazione TIM Marcella Logli, si arricchirà della presenza di ex allievi dell’Accademia ormai affermati fra cui i primi ballerini della Scala.

Incontri, momenti musicali e attività laboratoriali animeranno la giornata: si potrà assistere alle presentazioni dei corsi in cui si articola l’ampia offerta formativa dell’Accademia scaligera, si avrà l’occasione di ascoltare dal vivo alcune delle più celebri arie del repertorio operistico interpretate dai Solisti del Corso di perfezionamento per cantanti lirici (ore 11.30 e ore 16) o alcuni noti pezzi musicali eseguiti dal quartetto d’ottoni dell’orchestra (ore 17 e ore 18), e ci si potrà sottoporre ad un trucco teatrale oltre ad essere protagonisti di un’esperienza di spazializzazione sonora.

Innovazione on stage parte in concomitanza con l’avvio della seconda edizione di Talenti on stage, campagna di raccolta fondi sulla piattaforma di crowdfunding di TIM WithYouWeDo per sostenere gli allievi dell’Accademia tramite l’erogazione di borse di studio.

Quest’anno saranno 171 i giovani talenti under 30, provenienti da tutto il mondo, che ne beneficeranno, per diventare un giorno affermati ballerini, cantanti, maestri accompagnatori, professori d’orchestra, esperti in special makeup, tecnici del suono e sarti. Su WithYouWeDo sarà possibile partecipare a Talenti on stage fino a fine agosto, effettuando una donazione in modo semplice e sicuro contribuendo anche con carta di credito. Per ogni Euro donato, Fondazione TIM riconoscerà all’Accademia un contributo di pari importo.

L’ingresso a INNOVAZIONE ON STAGE è libero. Ci si può registrare all’indirizzo: www.fondazionetim.it/innovazioneonstage.

Qui di seguito il programma di sabato 8 aprile:

INSTALLAZIONE ED ESPERIENZA CON L’OCULUS

dalle ore 11.30 alle 19

PRESENTAZIONI

ore 12.00 Presentazione generale Accademia Teatro alla Scala

ore 12.30-13.30 Presentazione Scuola di Ballo/Stage estivi di danza

Presentazione Corso per Truccatori e parrucchieri teatrali

ore 14.00-15.00 Presentazione Corso per Insegnanti di danza e Corso per pianisti accompagnatori alla danza

ore 14.30-15.30 Presentazione Corso per Sarti dello Spettacolo

Presentazione Corso di Special Make Up

Presentazione Corso per Lighting designer

ore 15.00-16.00 Presentazione Corso Coro voci bianche

Presentazione Corsi di Propedeutica alla danza

ore 16.00-17.00 Presentazione Corso per Maestri collaboratori di sala e di palcoscenico

Presentazione Corso per Scenografi di teatro

presentazione Corso per Fotografi di scena

Presentazione Corso per Tecnici del suono

Presentazione Corso per Parruccaio e Corso in Tecniche di Acconciatura

ore 16.30-17.30 Presentazione Master in Performing Arts Management

ore 17.00-18.00 Presentazione Corso di Perfezionamento per Professori d’orchestra

Presentazione Corso Truccatori e parrucchieri teatrali

PERFORMANCE E ATTIVITÀ

ore 12-18 Sessioni di trucco teatrale

ore 16.00 Solisti dell’Accademia di Perfezionamento per Cantanti lirici del Teatro alla Scala

ore 17.00 Quartetto d’ottoni dell’orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala

ore 18.00 Quartetto d’ottoni dell’orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala

ore 17.00-19.00 Esperienza di Spazializzazione sonora sotto la guida degli allievi del Corso per Tecnici del suono