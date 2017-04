THURSTON MOORE GROUP

23 agosto 2017 – Asolo (Tv) – AMA Music Festival

Posto Unico € 20,00 + diritti di prevendita

Prevendite Autorizzate:

TicketOne – www.ticketone.it

Mailticket Italia – www.mailticket.it

24 agosto 2017 – Brescia – Festa di Radio Onda D’urto

Area feste via Serenissima/ Via Magnolini

biglietti: 10 € alla porta – no prevendita

Info line (ufficio@radiondadurto.org) 030 45670

http://www.festaradio.org

Thurston Moore, ex leader dei Sonic Youth, torna in Italia accompagnato dalla band per presentare il nuovo album Rock n Roll Consciousness, in uscita a fine aprile ed anticipato dal singolo Smoke of Dreams.

L’abum è stato registrato a Londra presso i Church Studios con la collaborazione di Paul Epworth, il celebre produttore e coautore di Adele, The Pop Group e Florence & the Machine.

Il Thurston Moore Group, composto da James Sedwards (chitarra), Deb Googe (basso) dei My Bloody Valentine e Steve Shelley (batteria) dei Sonic Youth, è stato impegnato in un lunghissimo tour dopo il successo dell’acclamato album precedente The Best Day.

Rock n Roll Consciousness è la massima espressione della forza e dello stile della band, in cui il dinamismo di Shelley si sposa perfettamente con il minimalismo di Deb Googe e la chitarra brillante di James. Un capitolo nuovo per Thurston Moore, che promette di essere un culmine creativo per chiunque sia interessato al suo cammino nella musica d’avanguardia e nella scrittura, forte, significativo e accessibile come praticamente tutto ciò che ha registrato negli ultimi 30 anni.

Thurston Moore è stato il fondatore dei Sonic Youth, la leggendaria band newyorkese, senza dubbio una delle formazioni più importanti degli ultimi 30 anni.

Uno dei pochi gruppi a poter essere definito realmente fondamentale, seminale, imprescindibile per lo sviluppo dell’alternative rock.

Oltre alle fondamentali attività svolte nel mondo musicale, Thurston si occupa di poesia ed editoria ed insegna scrittura a Naropa University, Boulder CO, scuola fondata da Allen Ginsberg e Anne Waldman nel 1974.

Thurston Moore arriverà in Italia in estate per due imperdibili date affiancato da James Sedwards, Deb Googe e Steve Shelley.