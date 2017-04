Teatro Carcano: Filarmonica Gioachino Rossini “Rossini in viaggio”

Sabato 22 aprile 2017 alle 20,30 la prestigiosa Filarmonica Gioachino Rossini di Pesaro diretta dal maestro Donato Renzetti sarà ospite del Teatro Carcano con il secondo e ultimo appuntamento di ROSSINI IN VIAGGIO. Sul palco insieme ai musicisti, Silvia Colombini (soprano) e Antonio Olivieri (voce recitante).

Nato nel 2016 da un’idea dello stesso maestro Renzetti, il progetto ROSSINI IN VIAGGIO è unpercorso affascinante attraverso le immortali pagine del “Cigno di Pesaro”che tocca le città che hanno conosciuto ed acclamato il grande compositore. Il progetto prevede la registrazione integrale delle Sinfonie in ordine cronologico associata alla lettura delle lettere che il Maestro scrisse proprio in relazione alle Sinfonie e alle loro esecuzioni.

Il concerto è organizzato in collaborazione conDebra Italia Onlus, un’associazione non a scopo di lucro chedal 1990 si occupa diEpidermolisi Bollosa (EB), una malattia genetica rara e cronica per la quale non esiste ad oggi alcuna cura e che in Italia colpisce 1 bambino su 82.000.

La missione dell’associazione è quella di promuovere attività di assistenza socio sanitaria, diffondere la conoscenza tra malati, familiari e medici e promuovere la ricerca sull’EB. Il Comitato Direttivo di Debra Italia Onlus è composto principalmente da malati o genitori di bambini gravemente malati di EB. Per maggiori informazioni www.debraitalia.com

TEATRO CARCANO – corso di Porta Romana, 63 – Milano

info@teatrocarcano.com – www.teatrocarcano.com