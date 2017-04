Stagione 2017 del LakeComo Festival

Il LakeComo Festival è lieto di presentare la nuova stagione 2017, 12° edizione. Come da tradizione, tanti nomi internazionali in luoghi unici sul Lago di Como, in Brianza e nella città di Como sostenuti da Regione Lombardia. 16 concerti a cui speriamo di avervi come ospiti!

Quest’anno vi segnaliamo molte nuove collaborazioni: prima di tutto con Villa Carlotta dove si svolgeranno 7 concerti legati all’amore (tema principe di molte opere conservate nella villa) e alle mostre temporanee sulla tintura (4 giugno) o l’arte del vetro (25 agosto).

Tra gli artisti ospiti in Tremezzina ritorna il fantastico duo spagnolo Iberian&Klavier costituito da Laura Sierra Ramos e Manuel Tévar Cava con un originale programma che include proprie composizioni e la riscoperta del romantico folklore andaluso di Mastro Alonso in collaborazione con Acción Cultural Española, AC/E. Il 10 giugno sarà la volta della violista russa Anna Serova con la sua preziosa e unica viola Amati La Stauffer del 1615 accompagnata da Floraleda Sacchi.

Nel programma anche un nuovo brano scritto appositamente per l’occasione da Roberto Molinelli.

Sempre in Tremezzina i concerti del duo Luoghi Immaginari, Gernot Winischofer-Anna Ferrer, il duo pianistico Schiavo-Marchegiani e Gianluca Campagnolo, clarinettista che ha inciso vari dischi per Amadeus Arte, che propone un programma tra classico e colonne sonore. Visivamente e acusticamente unico il programma proposto dall’ensemble percussionistico più noto italiano: Tetraktis Percussioni presenta Musica di Vetro eseguita con un set di percussioni trasparenti appositamente creato.

Una nuova collaborazione è con il comasco Festival della Luce con cui abbiamo co-prodotto un evento magico intitolato Chromoconcerto® che unisce musica e proiezioni 3D. Le frequenze della musica creano le frequenze dei colori in tempo reale sotto le dita di Alessandro Marangoni che utilizza un pianoforte a coda sperimentale che unisce un classico pianoforte a una tastiera midi. Lo spettacolo si terrà il 5 maggio a Palazzo Saibene o in caso di maltempo nel foyer del Teatro Sociale di Como.

Altre due nuove collaborazioni ci hanno permesso di proporre musica in nuovi spazi e forme non necessariamente legate al concerto.

Con il Festival Parolario proporremo infatti una presentazione dell’interessante libro di Federico Capitoni dedicato a In C di Terry Riley nella cornice di Villa Bernasconi a Cernobbio. A Villa Olmo invece unica data della lunga tournée europea del Potsdam Trio anche in questo caso sempre in collaborazione con Parolario.

Nell’ambito del FIM – Fiera Internazionale della Musica Floraleda Sacchi, direttore artistico del Festival, presenterà invece il suo nuovo disco e i partecipanti al LakeComo Festival avranno anche una speciale convenzione per visitare la manifestazione che si terrà a Lariofiere di Erba con biglietto ridotto.

Il 2017 riserva un programma vario e colorato che speriamo vi emozionerà e vi farà vivere le bellezze del nostro territorio in modo indimenticabile.

PROGRAMMA

19/04/2017

21:00

Hugues Leclère (Pianoforte): Quadri di un esposizione

Sala Bianca – Teatro Sociale, Como CO

30/04/2017

15:30

Stefano Maffizzoni (Flauto) e Giulio Tampalini (Chitarra): Dal Classico al Tango – In collaborazione con FAI

Villa del Balbianello, Lenno CO

05/05/2017

21:30

Chromoconcerto. Alessandro Marangoni (Pianoforte) – In collaborazione con Festival della Luce

Palazzo Saibene – La Gallietta, Como

07/05/2017

15:30

Iberian & Klavier (Laura Sierra Ramos, Manuel Tévar): El Amor – In collaborazione con Villa Carlotta

Villa Carlotta, Tremezzina CO

19/05/2017

21:00

Sergio Patria, Elena Ballario (Violoncello e Pianoforte): Popular Songs – In collaborazione con Il Maggio della Grande Musica

Corte San Rocco, Cantù

27/05/2017

15:00

#Darklight – In collaborazione con FIM Fiera

Lariofiere, Erba

04/06/2017

17:00

Duo Luoghi Immaginari (Pianoforte e Soprano): Colori – In collaborazione con Villa Carlotta

Villa Carlotta, Tremezzina CO

10/06/2017

17:00

Anna Serova (Viola) e Floraleda Sacchi (Arpa): Love – In collaborazione con Villa Carlotta

Villa Carlotta, Tremezzina CO

19/06/2017

18:30

Federico Capitoni presenta “In C” di Terry Riley – in collaborazione con Parolario

Villa Bernasconi, Cernobbio

24/06/2017

21:30

Potsdam Trio: Il numero della proporzione – in collaborazione con Parolario

Villa Olmo, Como

09/07/2017

16:00

Milano Saxophone Quartet: x4 – In collaborazione con FAI

Villa Fogazzaro Roi, Oria di Valsolda CO

04/08/2017

20:30

Gernot Winischhofer, Anna Ferrer (Violino e Pianoforte): Amor vincit omnia – In collaborazione con Villa Carlotta

Villa Carlotta, Tremezzina CO

18/08/2017

20:30

Gianluca Campagnolo (Clarinetto) Francesco Scrofani Cancellieri (Pianoforte): Speak softly love – In collaborazione con Villa Carlotta

Villa Carlotta, Tremezzina CO

25/08/2017

20:30

Tetraktis Percussioni: Musica di Vetro – In collaborazione con Villa Carlotta

Villa Carlotta, Tremezzina CO

01/09/2017

20:30

Duo Schiavo-Marchegiani: Valse Romantico – In collaborazione con Villa Carlotta

Villa Carlotta, Tremezzina CO

17/09/2017

17:00

Claudio Farinone (chitarra classica, baritono, flamenco): Confini – In collaborazione con Musica in Villa

Alzate Brianza