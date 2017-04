Soudain l’été dernier a teatro

Dall’11 al 14 maggio 2017 al Teatro Strehler

Soudain l’été dernier

Improvvisamente l’estate scorsa

Stéphane Braunschweig al Piccolo Teatro di Milano

con l’affascinante, enigmatico testo di Tennessee Williams

Uno spettacolo prodotto dall’Odéon di Parigi

Venerdì 12 maggio, incontro con il regista

Nell’ambito delle iniziative per i 70 anni del Piccolo

25.500 giorni di Teatro

Improvvisamente l’estate scorsa… cos’è successo veramente?

L’opera di Tennessee Williams si sviluppa come un’inchiesta, non

poliziesca ma umana, sulla morte del poeta Sébastien Venable.

Come decifrare un racconto che somiglia a una terrificante allucinazione?

L’Odéon di Parigi è, come il Piccolo, Teatro d’Europa. Realtà gemella. E lo è perché nel

1990 uno speciale statuto ne sancì lo status, per impulso di Giorgio Strehler, che allora lo

dirigeva. Negli anni, l’Odéon ha portato al Piccolo sette spettacoli: sei ospiti Jeux de

femmes di Zanussi nella regia di Brockhaus (1990), Orlando di Virginia Woolf firmato da

Bob Wilson (1994), Il giardino dei ciliegi diretto da Lev Dodin (1998), l’Orestea di

Eschilo per la regia di Georges Lavaudant (1999), Quartett di Heiner Müller, altro

capolavoro di Wilson (2006) e L’école des femmes di Molière regia di Jean-Pierre Vincent

(2009). Coprodotto con il Piccolo era invece il settimo, Le retour di Pinter diretto da Luc

Bondy (2012/13). Stéphane Braunschweig ha messo in scena al Grassi di via Rovello, nel

1999, Il mercante di Venezia di Shakespeare, una produzione del Piccolo che vedeva tra

gli interpreti Paolo Calabresi, Roberto Herlitzka, Laura Marinoni e Roberto Trifiro'.

Non è quindi un caso se l’Odéon torna al Piccolo nel maggio 2017, in coincidenza con

l’anniversario della fondazione.

“Mi approccio per la prima volta a Tennessee Williams” scrive Stéphane Braunschweig

“Dopo Čechov, Pirandello e soprattutto Ibsen, era naturale e, per dirla così, inevitabile il

mio desiderio di esplorare l’opera del più grande drammaturgo americano del ventesimo

secolo. Improvvisamente l’estate scorsa è un’opera poco rappresentata a teatro in Francia,

soprattutto conosciuta grazie al film di Mankiewicz. Quello che mi appassiona è il modo

in cui la realtà si svela sotto le sembianze del più terrificante dei fantasmi”.

L’incontro

Venerdì 12 maggio, ore 17, al Chiostro ‘Nina Vinchi’ (via Rovello 2), Stéphane

Braunschweig, incontra il pubblico. Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti

disponibili. Prenotazione online sul sito www.piccoloteatro.org

In collaborazione con Institut Français Milano.

Piccolo Teatro Strehler (Largo Greppi – M2 Lanza), dall’11 al 14 maggio 2017

Soudain l’été dernier

Improvvisamente l’estate scorsa

di Tennessee Williams

regia e scene Stéphane Braunschweig

traduzione francese Jean-Michel Déprats e Marie-Claire Pasquier

collaborazione artistica Anne-Françoise Benhamou

collaborazione alle scene Alexandre de Dardel

costumi Thibault Vancraenenbroeck

luci Marion Hewlett

suono Xavier Jacquot

video François Gestin

trucco e acconciature Karine Guillem

assistente alla regia Amélie Énon

assistente alle scene Lisetta Buccellato

con (in ordine alfabetico)

Jean-Baptiste Anoumon, Océane Cairaty, Virginie Colemyn, Boutaïna El Fekkak,

Glenn Marausse, Luce Mouchel, Marie Rémond

produzione Odéon-Théâtre de l’Europe

con il sostegno del Cercle de l'Odéon

Spettacolo in lingua francese con sovratitoli in italiano

Suddenly Last Summer by Tennessee Williams

Soudain l'été dernier è presentato d’intesa con The University of the South, Sewanee, Tennessee

L’autore è rappresentato nei paesi di lingua francese da Renauld & Richardson, info@paris-mcr in collaborazione

con Casarotto Ramsay Ltd, London.

Orari: giovedì e sabato ore 19.30; venerdì ore 20.30; domenica ore 16.

Durata: un’ora e 40 minuti senza intervallo

Prezzi: platea 40 euro, balconata 32 euro