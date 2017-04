Samuel- Il Codice della bellezza Tour

Arriva il primo tour da solista di Samuel che dopo le quattro speciali anteprime live di Torino (doppia data), Milano e Roma, partirà con il IL CODICE DELLA BELLEZZA TOUR il 7 luglio dall’ Albori Festival (BS), per poi proseguire tutta l’estate con una serie di live che si inseriscono nelle line up dei Festival più importanti d’Italia: l’ 8 luglio sarà a Genova (Goa Boa festival), il 15 luglio a Collegno – TO (Flowers Festival), il 13 agosto a Santa Cesarea Terme – LC (Cube Festival), il 31 agosto a Mantova (Mantova Arte e Musica) e il 1 settembre a Treviso (Home Festival).

E’ questa la prima parte del tour estivo che segue le quattro anteprime già annunciate, di cui due all’Hiroshima di Torino andate subito sold out.

Composto da una set list di 14 brani inediti scritti tra Torino, Roma e Palermo e prodotto da Michele Canova Iorfida tra New York e Los Angeles, Il codice della bellezza di Samuel contiene 5 brani firmati con Lorenzo Jovanotti ed è il suo primo album da solista.

Il live sarà costruito utilizzando i brani dell’album e alcune canzoni che Samuel ha scritto con altri artisti negli anni passati e non mancherà anche una piccola parentesi acustica legata alla sua scrittura con i Subsonica.

IL CODICE DELLA BELLEZZA TOUR

11 maggio – Torino – Hiroshima Mon Amour – SOLD OUT

12 maggio – Torino – Hiroshima Mon Amour – SOLD OUT

18 maggio – Milano – Alcatraz

27 giugno – Roma Postepay Sound Rock in Roma

7 luglio – Paratico (BS) – Albori Festival

8 luglio – Genova – Goa Boa festival

15 luglio – Collegno (TO) – Flowers Festival

13 agosto – Santa Cesarea Terme (LE) – Cube Festival

31 agosto – Mantova – Mantova Arte e Musica

1 settembre – Treviso – Home Festival