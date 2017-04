Sagi Rei live from Italo

Grande evento a bordo di Italo. L’artista Sagi Rei, che in questi anni ha collezionato una serie di grandi successi a livello nazionale ed internazionale, si è esibito live a bordo treno, in occasione dell’uscita del suo album “EMOTIONAL SONGS Live From Blue Note Milano”.

Salito a Roma, Sagi Rei si è cimentato in uno showcase ad alta velocità, esibendosi per i viaggiatori di Italo che hanno espresso grande entusiasmo, dando vita ad un evento che mai si era visto prima, un vero e proprio concerto a 300 km orari!

L’evento a sorpresa, svoltosi lungo la tratta Roma – Napoli, è stato apprezzatissimo dai presenti a bordo treno, che hanno potuto ascoltare dal vivo i successi dall’artista israeliano.

Italo, da sempre al fianco di grandi iniziative artistiche e culturali, anche in questa occasione ha voluto fare la sua parte. Ospitando con piacere il cantante Sagi Rei, ha dato vita ad un evento davvero inedito, dando la possibilità ai propri viaggiatori di ascoltare dal vivo i brani dell’artista, regalandogli un’esperienza di viaggio davvero speciale!