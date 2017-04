La rotonda tra via Brodolini e via Cavour è fiorita insieme alla primavera.

Passando al suo fianco non si può non notare i primaverili ed estivi colori della rotonda.

Il merito è della immobiliare Novaelit che ha donato a tutti i cittadini di Novate e non solo, l’abbellimento della rotonda, in cui giornalmente passano centinaia di auto, moto e mezzi pesanti, oltre ai pedoni.

L’aspetto della rotatoria è totalmente cambiato in positivo, regalando luminosità ed eleganza alla zona.