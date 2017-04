Radio Italia presenta la sesta edizione di “RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO”, il più grande evento gratuito di musica italiana. Un appuntamento ogni anno più speciale: una doppia serata live, con grandissimi interpreti e autori della musica italiana, in una doppia location.

L’evento, come sempre gratuito e realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Milano e il Comune di Palermo, si svolgerà domenica 18 Giugno nella splendida cornice di Piazza del Duomo a Milano, e venerdì 30 Giugno nella spettacolare location del Foro Italico.

Confermati alla conduzione di questa speciale edizione di “RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO” LUCA BIZZARRI e PAOLO KESSISOGLU. Con la loro simpatia e professionalità accoglieranno sul palco i più amati artisti della musica italiana. Nel backstage dell’evento Serena Rossi incontrerà i protagonisti della kermesse. Alla speaker Manola Moslehi il compito di raccogliere le emozioni del pubblico. Ad accompagnare le performance dei cantanti l’“Orchestra Filarmonica Italiana” diretta dal M° Bruno Santori.

Grazie alla condivisione su tutti i mezzi del gruppo Radio Italia, “RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO” sarà occasione di intrattenimento non solo per chi sarà nelle piazze di Milano e Palermo, ma anche per tutti gli appassionati della musica in Italia e nel mondo. L’evento sarà infatti trasmesso in diretta contemporanea su Radio Italia, Radio Italia Tv (canale 70 DTT, 570 HD; canale 725 SKY, canale 35 TvSat, 135 HD, solo in Svizzera Video Italia HD) e in streaming audio/video su radioitalia.it. Vivrà in inoltre tempo reale sulle app gratuite “iRadioItalia” per iPhone, iPad, Android, Kindle Fire, Windows e Windows 8. Novità dell’edizione 2017 la diretta contemporanea di entrambe le date su Real Time, canale 31 del DTT e fiore all’occhiello del gruppo Discovery Italia e su NOVE, il canale generalista del gruppo. “RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO” 2017 sarà un’edizione 100% social: l’evento vivrà in tempo reale sulle pagine social ufficiali di Radio Italia e di Real Time: Facebook, Twitter, Instagram e SnapChat. Hashtag ufficiale: #rilive

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano:

“Anche quest’anno Radio Italia fa un regalo a Milano, riportando nel cuore della città uno degli eventi musicali più attesi e ideando un nuovo gradito gemellaggio con Palermo, che per la prima volta ospiterà la seconda data del ‘concertone’ nato nella nostra città cinque anni fa. Il grande evento gratuito di piazza Duomo non sarà solamente un’occasione fantastica per ascoltare dell’ottima musica dal vivo, ma anche una buona scusa per passare qualche giorno a Milano, scoprendo quanto di più bello possiamo offrire. Come Amministrazione saremo sempre al fianco di chi vuole valorizzare le nostre piazze attraverso l’arte, la cultura e il divertimento”.

Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo

“Il concerto di Radio Italia rappresenta uno dei più importanti eventi del panorama della canzone e dello spettacolo all’aperto in Italia. Il fatto che quest’anno il concertone si sdoppi fra Palermo e Milano costituisce un ponte ideale che attraversa il nostro paese, con il linguaggio festoso della buona musica.Sono certo che Palermo ospiterà al meglio questo evento, con il calore e l’affetto che merita e dando anche la giusta accoglienza alle migliaia di giovani che sono certo accorrerranno da tutta la Sicilia”.