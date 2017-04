“Pray” Il singolo inedito degli Almamegretta

RAY è il primo singolo inedito degli ALMAMEGRETTA estratto da “ENNENNE DUB” il disco in cui grandi producer come ADRIAN SHERWOOD / DENNIS BOVELL / GAUDI / VIBRONICS LEE “SCRATCH” PERRY / MANASSEH / MARIO CONTE / KHALAB & MESSMORIZE / PAOLO BALDINI remixano le tracce di “EnnEnne”, il fortunato disco del 2016 della band napoletana.

In PRAY RAIZci racconta, come solo lui sa fare, il bisogno di tornare alle nostre radici, ripartire da noi stessi per ricostruirci individualmente in un’epoca di insicurezze imposteci ad hoc.