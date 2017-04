Periferie: Partite le “Pulizie di Primavera”

Sedici interventi domenicali di pulizie mirate nei quartieri periferici e semiperiferici di Milano programmati da Amsa e Comune di Milano. Il ciclo primaverile di pulizie straordinarie è partito domenica 3 aprile e terminerà il 15 luglio.

Domani 9 aprile le squadre Amsa saranno al lavoro nei quartieri Bicocca, Dergano, Giambellino e Stadera.

L’attività di pulizia domenicale nelle periferie è stata confermata, in accordo con l’Amministrazione Comunale, essendosi dimostrata efficace per il mantenimento del decoro nei quartieri di Milano che necessitano maggiore attenzione e presidio.

Nel 2016 Amsa ha erogato 25 giornate di lavoro extra, pari a 6.500 ore, dedicate alla pulizia di fino di strade e aree verdi, rimozione degli scarichi abusivi, manutenzione dei pozzetti stradali, diserbo dei marciapiedi e lavaggio scale e sottopassi.

Il programma degli interventi prevede 3.500 ore di lavoro aggiuntive rispetto ai regolari servizi di pulizia e spazzamento effettuati da Amsa in città, con 40 operatori coinvolti in ogni domenica di lavoro.

Gli interventi di pulizia straordinaria non si esauriranno nel mese di luglio. Amsa ha già previsto un ciclo autunnale di domeniche al lavoro ed è sempre disponibile a supportare le iniziative locali organizzate dai comitati di quartiere e associazioni di cittadini, provvedendo a fornire materiali per la pulizia o personale per supportare specifiche attività nelle zone.

Nel mese di aprile Amsa interverrà nei quartieri Città Studi, San Cristoforo, Ghisolfa e nell’area Lodi – Corvetto (16 aprile), Barona, Bruzzano, Greco, Gratosoglio – Ticinello (23 aprile), Adriano, Affori, Baggio e viale Tibaldi (30 aprile). Il calendario degli interventi sarà pubblicato mensilmente sul sito web di Amsa.