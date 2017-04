Requiem di Cherubini a Santo Stefano al Ponte con Orchestra da Camera Fiorentina e Coro Harmonia Cantata

Domenica 2 e lunedì 3 aprile 2017 – ore 21

Auditorium Santo Stefano al Ponte – piazza di Santo Stefano – Firenze

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

CORO HARMONIA CANTATA

Direttore GIUSEPPE LANZETTA

Maestro del coro RAFFAELE PUCCIANTI

Musiche di R. Perugini e L. Cherubini

Protagonisti del concerto mozartiano che ha inaugurato la stagione 2017, Orchestra da Camera Fiorentina e Coro Harmonia Cantata tornano insieme domenica 2 e lunedì 3 aprile all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte di Firenze (ore 21 – piazza S. Stefano – accesso da via Por S. Maria – Firenze – biglietti 20/15 euro) per un altro celebre “Requiem”, quello composto da Luigi Cherubini a Parigi per commemorare la morte di Luigi XVI.

Commissionato dal re Luigi XVIII a ventitré anni dalla decapitazione del fratello, il “Requiem in do minore” di Cherubini rifugge pomposi torni celebrativi e rinuncia a voci soliste in favore di un coro che canta la propria parte quasi sussurrando. L’intento è toccare il cuore dell’ascoltatore e tra i molti estimatori dell’opera impossibile non ricordare “colleghi” quali Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms e Robert Schumann.

Sul palco, come detto, l’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta mentre la guida del Coro Harmonia Cantata è affidata a Raffaele Puccianti.

In apertura delle serate viene eseguito, in prima assoluta, il brano “Voluptas dolendi voluptas” del giovane compositore toscano Riccardo Perugini, allievo del corso di composizione di Andrea Portera alla Scuola di Musica di Fiesole.

I biglietti sono disponibili nel circuito di prevendita Box Office e, nei giorni dei concerti, presso l’Auditorium di Stefano al Ponte, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 21. I bambini fino a 12 anni possono entrare gratuitamente, ai titolari della “Firenze Card” è riservato uno sconto di cinque euro su ogni biglietto. Ridotti anche per studenti e over 65.

In programma fino a dicembre, la stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il sostegno di Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Comune di Firenze, Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Banca CR Firenze, ChiantiBanca, Città Metropolitana di Firenze. Si ringraziano per l’ospitalità Arcidiocesi di Firenze, Museo Nazionale del Bargello, Opera di Santa Croce Onlus, Auditorium Santo Stefano al Ponte.

Programma concerti domenica 2 e lunedì 3 aprile 2017 – ore 21

Auditorium Santo Stefano al Ponte – piazza di Santo Stefano – Firenze

R. Perugini Voluptas dolendi voluptas, prima esecuzione assoluta

L. Cherubini Requiem in do minore per coro a voci miste e orchestra

Introito et Kyrie (Requiem aeternam) Graduale (Requiem aeternam Dies irae) Offertorium (Domine Jesu Christe) Sanctus, Pie Jesu, Agnus Dei

Informazioni e prenotazioni

Segreteria Orchestra tel. 055-783374 – www.orchestrafiorentina.it – info@orchestrafiorentina.it

Biglietti, riduzioni e sconti

Biglietto intero 20 euro. Biglietto ridotto 15 euro per studenti (muniti di tesserino) e over 65 (muniti di un documento). Ai titolari della “Firenze Card” del Comune di Firenze è riservato uno sconto di 5 euro (o tre biglietti al prezzo di due). L’ingresso è gratuito per i bambini fino a 12 anni.

Prevendite

Box Office – via delle Vecchie Carceri, 1 (Firenze) – tel. 055 210804. Orario: mar/sab 10/19.30 – Lun 15.30/19.30 – www.boxol.it. Prevendita anche presso l’Auditorium di Stefano al Ponte nei giorni dei concerti, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 21.