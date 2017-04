Nuova stagione di “Radio Italia Live”

Dal 13 Aprile torna con tante novità “RADIO ITALIA LIVE”, la trasmissione dedicata alla musica italiana e ai suoi protagonisti prodotta e realizzata da Radio Italia. Il programma sarà in onda ogni giovedì su Radio Italia, Radio Italia Tv, in streaming sul sito radioitalia.it e in contemporanea su Real Time, canale 31 del digitale terrestre.

Tra i protagonisti confermati di questa stagione: Benji & Fede (puntata in onda il 13 Aprile), Ermal Meta (puntata in onda il 20 Aprile), Nek (puntata in onda il 27 Aprile), Alessandra Amoroso (puntata in onda il 4 Maggio), Fabri Fibra (puntata in onda l’11 Maggio), Samuel (puntata in onda il 18 Maggio), Francesco Renga

(puntata in onda il 25 Maggio), Paola Turci (puntata in onda il 1° Giugno), J-Ax & Fedez (puntata in onda il 15 Giugno).