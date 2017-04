News da Italo

Italo lancia Italo Go, una serie di servizi ideati per agevolare gli spostamenti e i soggiorni di coloro che scelgono Italo per viaggiare attraverso l’Italia. Coloro che sceglieranno di viaggiare con Italo avranno d’ora in poi la possibilità di completare il proprio viaggio prenotando i servizi di Italo Go offerti in collaborazione con partner specializzati come Hertz, Booking.com,GoOpti, Autostradale, Parcel Scout, Getyour Guide e Travelmar.

La partnership conHertz offre il servizio di autonoleggio a prezzi vantaggiosi per tutti gli iscritti al programma Italo Più, con possibilità di accumulare punti extra. In questo modo Italo premia i suoi viaggiatori più affezionati offrendo la possibilità di avere un’auto a disposizione a prezzi convenienti direttamente in stazione.

Italo Go prevede vantaggi anche per chi sceglie una struttura su Booking.com prenotando tramite il sito hotel.italotreno.it. Booking.com regala infatti due voucher del valore di 20 euro ciascuno per l’acquisto di biglietti Italo, ogni 1.000 euro per soggiorni in hotel e strutture prenotate dal portale.

L’offerta è riservata ai clienti Italo Più che, in fase di prenotazione, dovranno inserire il proprio codice cliente.

Per agevolare gli spostamenti dei viaggiatori, Italo Go dà la possibilità di prenotare anche i trasferimenti con GoOpti, il servizio di transfer attivo 7 giorni su 7 che permette di giungere direttamente in stazione partendo da casa, dall’ufficio o da un qualsiasi altro luogo a scelta del viaggiatore.

Oltre al classico servizio di transfer individuale, con GoOpti puoi scegliere di condividere il tuo viaggio con altre persone a tariffe estremamente convenienti.

Con Italo Go è facile organizzare anche i propri spostamenti dalla stazione all’aeroporto.

Grazie alla partnership con la società Autostradale, i viaggiatori di Italo potranno prenotare il proprio trasferimento semplicemente con un click utilizzando il servizio Airport Bus Express, disponibile dalla stazione di Milano Centrale verso gli aeroporti di Milano e dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella verso l’aeroporto di Pisa.

Per i viaggiatori di Italo sarà ora più facile anche scegliere e prenotare le visite turistiche grazie alla partnership con Get Your Guide, la piattaforma online più grande al mondo su cui prenotare tour, attività e attrazioni nelle città scelte come meta dei propri viaggi. Dal “salta la coda” ai musei Vaticani al giro in gondola a Venezia, numerose sono le attività prenotabili dalla piattaforma.

Italo Gopermette di partire senza pensieri, grazie alla partnership con Parcel Scout, il servizio online di spedizione bagagli che libera il viaggiatore da ogni peso, assicurando prezzi convenienti e soluzioni personalizzate con consegna del proprio bagaglio a destinazione entro 48 ore.

Italo Go agevola anche la prenotazione degli spostamenti via mare verso la Costiera Amalfitana grazie alla collaborazione con Tra.Vel.Mar., la compagnia di navigazione che con le sue imbarcazioni accompagna i turisti nel cuore dei centri della Costiera: Cetara, Maiori, Minori, Amalfi e Positano. Questa soluzione permette di evitare il traffico stradale e di raggiungere la destinazione prescelta nel modo più rapido e comodo.

Prenotare i servizi di Italo Go è facilissimo: dopo aver effettuato l’acquisto del biglietto di Italo, nella pagina “Conferma Acquisto” è presente l’area dedicata a Italo Go, cliccando sul servizio desiderato si viene indirizzati automaticamente sul sito del Partner per poter finalizzare la prenotazione. In questo modo Italo mette a disposizione un ventaglio di servizi per garantire ai suoi viaggiatori un’esperienza di viaggio completa e soddisfacente.