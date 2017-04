Music Inside Rimini 2017: “Louder”

Dal 7 al 9 maggio 2017 presso il quartiere fieristico di Rimini torna Music Inside Rimini – Music, Technology, Light & Sound e Video, format unico che coniuga le esigenze dei professionisti dello show business con le attese degli appassionati del settore musicale.

In primo piano la legalità e la dignità del lavoro artistico, grazie alla collaborazione con Doc Servizi, la prima rete di professioni che opera su piattaforma cooperativa, leader in Europa e punto di riferimento per oltre 6.000 professionisti.

Sei i convegni organizzati da Doc sui temi della legalità e della dignità del lavoro artistico nel mondo dello spettacolo, del synchro, dell’hip hop, dello sviluppo delle app e delle piattaforme web, dei sistemi audio.

Tre workshop dedicati alla fotografia e al diritto d’autore connesso alla pratica fotografica.

Rimini Fiera

7-9 maggio 2017