Inaugurata la mostra fotografica Portraits – I volti del progetto, che resterà aperta al pubblico fino al prossimo 21 aprile 2017.

Showroom Lualdi, ex Teatro Olimpia

Via Foro Buonaparte, 74 – Milano

Orari 9.30-13.00/14.00-18.30

Ingresso gratuito

Inserita all’interno della Milano Design Week, la mostra è uno spaccato inedito dell’architettura contemporanea attraverso i ritratti dei suoi protagonisti, visti con l’obiettivo del fotografo 28enne Filippo Avandero.

Nei suoi ritratti, still life e paesaggi, Avandero ama giocare con la luce e con i suoi effetti. La sua passione per la fotografia inizia la prima volta che vede il ritratto di Mick Jagger realizzato da quello che diventerà poi il suo artista preferito insieme a Richard Avedon, Albert Watson.

In mostra gli architetti, che ringraziamo per avere accettato il nostro invito:

Francesco e Marco Albini;

Carla Baratelli – Studio Asia;

Stefano Belingardi Clusoni;

Andrea Boschetti – Metrogramma;

Paolo Caputo;

Marco Casamonti – Archea;

Simonetta Cenci e Alfredo Femia – 5+1AA;

Simona Franci – Fortebis;

il quartetto Francesco Fresa, Germán Fuenmayor, Gino Garbellini e Monica Tricario di Piuarch;

Francesco Librizzi;

Piero Lissoni;

Andrea Maffei;

Filippo Pagliani e Michele Rossi – Park Associati;

Raul Pantaleo – TAM Associati;

Marco Piva;

Massimo Roj – Progetto CMR;

Benedetta Tagliabue;

Matteo Thun;

Vincent Van Duysen;

Cino Zucchi.