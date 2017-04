MILANO CITY MARATHON: MODIFICHE DI PERCORSO PER TRAM E BUS

Informazioni e dettagli sul sito web e sull’app di ATM

Milano, 31 marzo 2017 – Per consentire lo svolgimento della Milano City Marathon nella giornata di domenica 2 aprile, dalle 8 alle 16 circa, i tram e i bus che transitano in prossimità del percorso della gara potranno subire rallentamenti e deviazioni.

In particolare, si tratta delle linee tranviarie 1, 2, 4, 9,10, 12, 14, 16, 19, 27, 33, delle linee bus 40, 43, 48, 50, 54, 57, 58, 61, 64, 67, 68, 69, 72, 78, 80, 94, 98 e dei bus sostitutivi della linea notturna M1. Nelle tratte non servite dalle linee di superficie, in alternativa è possibile utilizzare le metropolitane. A partire dalle 16 circa, orario previsto per il termine della manifestazione, le linee interessate riprenderanno gradualmente il servizio regolare.

Tutte le informazioni sulle modifiche di percorso sono disponibili sul sito www.atm.it alla pagina Info Traffico e sull’app mobile di ATM alla voce News.

Inoltre, gli organizzatori hanno distribuito ad ogni partecipante alla manifestazione un titolo di viaggio giornaliero valido sull’intera rete urbana.

Di seguito, il dettaglio delle principali modifiche.

LINEA 1 – DALLE 8,30 ALLE 16 CIRCA

La linea effettua servizio tra piazza Castelli–corso Sempione–via Procaccini–Monumentale M5-via Farini-Maciachini M3-piazzale Ospedale Maggiore-Parco Nord. Nella tratta Greco-Porta Venezia M1 il servizio è effettuato con bus sostitutivi. Non effettua servizio nella tratta corso Sempione-via Monti-Cadorna M1M2-Cairoli M1-Cordusio M1-via Manzoni-Repubblica M3-via Vitruvio-Caiazzo M2-Greco.

LINEA 2 – DALLE 8 ALLE 16 CIRCA

Effettua servizio tra piazza Negrelli e Duomo M1M3 e tra Piazzale Baiamonti e Bausan. Non effettua servizio tra Cordusio M1 e piazzale Baiamonti.

LINEA 4 – DALLE 8,45 ALLE 16 CIRCA

La linea effettua servizio tra Parco Nord e via Farini/Baiamonti. Non transita nella tratta piazzale Baiamonti-Lanza M2-Cairoli M1.

LINEA 9 – DALLE 8,45 ALLE 11 CIRCA

La linea modifica il percorso in entrambe le direzioni tra viale Vittorio Veneto/via Lazzaretto e via Filzi con transito in via Lazzaretto, via Settembrini, via Vitruvio, Centrale M2M3 e via Galvani. Non transita da Repubblica M3, viale Monte Santo, via Galileo Galilei e via Filzi.

LINEA 10

DALLE 8,45 ALLE 12,30 CIRCA

Effettua servizio con bus sostitutivi nella tratta stazione Porta Genova M2–Cadorna FN M1M2 con transito in viale Coni Zugna-piazzale Aquileia-piazzale Baracca- Conciliazione M1 e piazza Principessa Clotilde-Garibaldi M5-Monumentale M5.

DALLE 12,30 ALLE 16 CIRCA

Effettua servizio su due tratte: 24 Maggio–piazza 6 Febbraio e viale Lunigiana – Monumentale M5. Non transita in via Procaccini, corso Sempione e Piazza Sempione.

LINEA 12 – DALLE 8,45 ALLE 16 CIRCA

Effettua servizio su due tratte: Roserio-Monumentale M5 e Missori M3-Molise. Non transita da via Bramante-Lanza M2–Cordusio M1–Duomo M1M3

LINEA 14 – DALLE 8,30 ALLE 16 CIRCA

Effettua servizio su due tratte: Lorenteggio- Duomo M1M3 (capolinea in via Cantù) e Cimitero Maggiore-Monumentale M5. Non transita nella tratta via Orefici-Lanza M2–via Bramante.

LINEA 16 – DALLE 8,45 ALLE 12,30 CIRCA

La linea effettua servizio tra via Monte Velino-Missori M3 in entrambe le direzioni. Non transita nella tratta Duomo M1M3–Cordusio M1–Conciliazione M1–Baracca. Tra San Siro Stadio M5 e De Angeli M1 è attivo un collegamento bus.

LINEA 19 – DALLE 8,45 ALLE 16 CIRCA

La linea effettua il regolare percorso tra Roserio e corso Sempione, poi prosegue in via Procaccini, Monumentale M5, via Ceresio, via Farini, piazzale Lagosta. Non transita da Domodossola M5, Largo V Alpini, Cadorna FN M1M2 e Cairoli M1.

LINEA 27 – DALLE 9 ALLE 12 CIRCA

La linea effettua il percorso regolare tra viale Ungheria e Duomo M1 M3 (via Dogana). Non transita nella tratta Cordusio M1, via Monti e VI Febbraio.

LINEA 33 – DALLE 8,45 ALLE 11 CIRCA

Effettua servizio nella tratta Rimembranze di Lambrate-Stazione Centrale M2M3-viale Lunigiana. Non effettua servizio tra viale Tunisia/via Lazzaretto-Repubblica M3-stazione Garibaldi M2M5 e piazzale Lagosta. Tra piazzale Clotilde e Garibaldi M2 M5 è attivo un collegamento bus.

LINEA 40 – DALLE 10 ALLE 15 CIRCA

La linea effettua servizio tra Parco Nord e piazzale Cimitero Maggiore. Non transita da piazzale Cimitero Maggiore a Bonola M1.

LINEA 43 – DALLE 9 ALLE 16 CIRCA

Dalle 9 alle 11 modifica il percorso in direzione Greco con transito in via Procaccini, piazzale Cimitero Monumentale, via Farini, viale Marche, viale Lunigiana; in direzione piazza Firenze con transito in viale Don Sturzo, via Ferrari, Monumentale M5, via Procaccini. Non transita in via Canonica e via della Moscova.

Dalle 11 alle 16 modifica il percorso in entrambe le direzioni tra via Piero della Francesca e via Melchiorre Gioia con transito in via Procaccini, Monumentale M5, Garibaldi M2M5.

LINEA 48 – DALLE 9 ALLE 16 CIRCA

Servizio sospeso

LINEA 50 – DALLE 9 ALLE 16 CIRCA

La linea effettua la fermata di capolinea in via Boccaccio (Cadorna M1M2) anziché Cairoli M1.

LINEA 54 – DALLE 9 ALLE 11,15 CIRCA

La linea modifica il percorso in entrambe le direzioni, tra corso Indipendenza/via Bronzetti e via Larga transitando da piazza V Giornate e corso di Porta Vittoria. Non transita da piazza Risorgimento, piazza Tricolore e San Babila M1.

LINEA 57 – DALLE 9 ALLE 16 CIRCA

Effettua servizio regolare tra Quarto Oggiaro e via Procaccini, prosegue poi in piazzale Cimitero Monumentale e Garibaldi M2M5. Non transita nella tratta via Canonica-Cairoli M1.

LINEA 58 – DALLE 9 ALLE 12 CIRCA

La linea effettua la fermata di capolinea in via Carducci angolo Cadorna M1M2.

LINEA 61 – DALLE 9 ALLE 16 CIRCA

Effettua servizio regolare tra largo Murani e corso Indipendenza, prosegue poi in piazza 5 Giornate, corso di Porta Vittoria, largo Augusto, corso Europa/San Babila M1. Non transita da Cairoli M1 – Pagano M1 e via Washington.

LINEA 64 – DALLE 10 ALLE 14 CIRCA

Effettua servizio regolare tra Molinetto di Lorenteggio e via San Giusto, prosegue poi in via Dessiè e piazza Axum. Non transita tra via San Giusto/via Harar, Trenno e Bonola M1.

LINEA 67 – DALLE 9,20 ALLE 12,30 CIRCA

La linea effettua servizio tra via Scanini e piazza Tripoli, poi prosegue in deviazione fino a De Angeli M1. Non transita da Wagner M1, Pagano M1, Conciliazione M1.

LINEA 68 – DALLE 9,20 ALLE 13,30 CIRCA

La linea effettua servizio tra via Bergognone e QT8 M1, con transito in piazza Napoli, piazza Bolivar, viale Misurata, viale Bezzi, piazzale Zavattari , via Tempesta (Lotto M1M5) .

LINEA 69 – DALLE 10 ALLE 15 CIRCA

La linea effettua servizio su due tratte: piazza Firenze-Molino Dorino M1 e Molino Dorino M1- Bonola M1, con transito da via Uruguay.

LINEA 72 – DALLE 10 ALLE 15 CIRCA

Effettua servizio tra Molino Dorino M1 e via Caldera/Tofano. Non effettua servizio tra San Siro Stadio M5 e via Caldera.

LINEA 78 – DALLE 9,30 ALLE 15,30 CIRCA

Effettua servizio su due tratte: Bisceglie M1–Lotto M1M5, con transito in via Morgantini, piazzale Zavattari e viale Monte Rosa e via Govone–piazza Firenze. Non transita nella tratta Lotto M1M5 – piazza Caneva.

LINEA 80 – DALLE 10 ALLE 14,30 CIRCA

La linea effettua servizio tra De Angeli M1 e via Novara/piazza Sant’Elena. Non transita tra via Novara/piazza Sant’Elena e Quinto Romano.

LINEA 94 – DALLE 9 ALLE 16 CIRCA

La linea effettua servizio nella tratta Cadorna M1 M2 (capolinea in via Carducci)– Via Francesco Sforza e piazza 5 Giornate. Non transita da via Visconti di Modrone, piazza Cavour, Turati M3, Moscova M2 e Porta Volta.

LINEA 98 – DALLE 10 ALLE 14 CIRCA

La linea devia in direzione Lotto M1M5 nel tratto compreso tra Segesta M5 e Lotto M1M5.

LINEA SOSTITUTIVA NOTTURNA M1

Nella notte tra sabato 1 e domenica 2 sono soppresse le fermate di corso Venezia/Palestro M1.