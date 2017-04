iL dOnO

Esce venedì 7 aprile il “reading”

“MERCUZIO TU PARLI DI NIENTE”

(disponibile in download gratuito su www.ildonoband.com)

Esce venerdì 7 aprile “Mercuzio tu parli di niente” (29 Records), il “reading” firmato dalla storica band romana “iL dOnO” e che sarà disponibile in download gratuito su www.ildonoband.com.

In un scenario di assurdi paradossi, in una società dove l’ultima moda è quella di frantumare le automobili per scaricare lo stress, Mercuzio, un rocker di provincia di chissà quale sperduta città, si dimena tra i ricordi di un passato che “scorre lento” e un presente di totale disincanto…

Zelda, Romeo, Mila, Tebaldo sono i personaggi che entrano ed escono nell’altalenante struttura del testo che si serve volutamente del dramma Shakespeareano (“Romeo e Giulietta”) e dei fatti di Genova del 2001 per reinventare in un privato, spietato e colorato “approccio” esistenziale, le allucinate avventure dell’incompreso per antonomasia: Mercuzio.

Martire, capro espiatorio dell’incomunicabilità tra gli esseri umani in una società pregna di contraddizione.

“Mercuzio tu parli di niente – Racconta la band – è un racconto/reading che cita l’incompreso per antonomasia nel dramma umano dell’incomunicabilità: tra il valore dell’incoscienza, il fardello del primo amore… fino alla meravigliosa resa nel futuro che aspetta”

Nato da un racconto pseudo autobiografico di Daniele Cedroni del 2005, questo progetto trova dal 2007 spazio in reading svolti dall’attore Fabrizio Rinaldi alla lettura e dallo stesso Cedroni e Andrea Fatale ai sottosuoni in piccoli club, scuole e librerie del territorio laziale. Dopo diversi anni l’opera viene recuperata e si decide di farne un “radio dramma”, che vede la partecipazione di Riccardo Marinelli alle percussioni, oltre che curarne le registrazioni, gli arrangiamenti e la produzione artistica.

Queste le prossime date di presentazione

21 aprile: release – RadioKaosItaly (Roma) _ h15

4 maggio: Radio Libera Tutti (web radio) _ h18.30

5 maggio: Ex Mattatoio-Arci La Freccia (Aprilia –Lt)