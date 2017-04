Mario Totaro: da Pessoa alle pitture rupestri, il nuovo disco per ensemble da camera

È uscito Chamber Works Vol.1 di Mario Totaro: la prima raccolta di composizioni per piccoli ensamble, firmata da uno dei compositori più eclettici nel panorama della musica contemporanea.

La scrittura virtuosistica di Totaro esplora diverse possibilità compositive per musica da camera, all’interno di sette brani pensati per sette organici strumentali differenti.

Musica e liriche traggono ispirazione da un caleidoscopio di stili compositivi e poetici, di tempi e luoghi fra loro distanti: dall’ermetismo di Fernando Pessoa alle pitture rupestri, dalla forma-sonata alla “tecnica scalare” di Scriabin.