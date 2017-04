Mario Biondi:10 anni di carriera

Continuano le celebrazioni per i 10 anni di carriera di MARIO BIONDI, artista unico nel panorama musicale italiano, stimato da pubblico e critica internazionali. La prima parte del Best Of Soul – Tour, l’imperdibile tour dell’artista nei teatri d’Italia che sta riscuotendo un grande successo, si concluderà il 24 aprile al Parco Della Musica di Roma ma a grande richiesta i concerti proseguono con nuove date estive!

Sono aperte le prevendite per le nuove date del Best Of Soul – Tour che continua a partire da luglio: il 18 luglio in Piazza Vittorio Emanuele II a Varallo Sesia (VC), il 6 agosto in Piazza Leopardi a Recanati (MC), il 19 agosto in Piazza Libertini a Lecce, il 20 agosto all’Arena del Mare a Bisceglie (BA) e il 27 agosto alla Summer Arena di Soverato (CZ).

Di seguito le ultime date del Best Of Soul – Tour nei teatri d’Italia: il 18 aprile al Teatro Metropolitan di Catania, il 20 aprile al Teatro Team di Bari, il 22 aprile al Teatro Augusteo di Napoli e il 24 aprile al Parco Della Musica di Roma.

Mario Biondi festeggia i dieci anni dal celebre disco d’esordio “Handful of Soul” accompagnato per tutto il Best Of Soul – Tour da una band d’eccezione composta da: Serena Brancale e Serena Carman ai cori, Alessandro Lugli alla batteria, Federico Malaman al basso, Massimo Greco alle tastiere e programmazione, David Florio alle chitarre, percussioni e flauto, Marco Scipione al sax, Fabio Buonarota alla tromba e Moris Pradella alle chitarre, percussioni, piano e cori.

Il Best Of Soul – Tour è prodotto e organizzato da F&P Group. I biglietti sono acquistabili su www.ticketone.it, nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per informazioni www.fepgroup.it).

RTL 102.5 è la radio media partner ufficiale del tour.

Sono partner del tour Trivellato Industriali, riferimento in Italia per i veicoli Mercedes-Benz, e John Dandy Watch, brand italiano di orologeria.

Dopo il tour che lo ha visto esibirsi in Gran Bretagna lo scorso febbraio, Mario Biondi a maggio tornerà live all’estero. Queste le prime date confermate (organizzate da International Music And Arts e Beyond): il 24 maggio a Bucharest (RO), il 25 maggio a Sofia (BG), il 28 luglio a Riga (LV), il 2 agosto a Barcellona (ES), il 4 agosto a Paloznak (HU) e il 12 agosto a Oestrich-Winkel (DE).

“Best Of Soul” (Sony Music Italy) è un doppio album, disponibile nei negozi tradizionali e negli store digitali, che rappresenta un percorso musicale attraverso la carriera di Mario Biondi con 22 brani, tra cui 7 nuovi, che rendono omaggio al genere musicale di cui l’artista catanese è unico rappresentante italiano nel mondo.

Questa la tracklist: CD1 – “Do you feel like I feel”, “Chilly girl”, “You are my Queen”, “The mystery of man”, “I will never stop loving you”, “Stay With me” (singolo in radio), “This is what you are”, “A Handful Of Soul”, “No Merci For Me”, “Rio De Janeiro Blues”, “Never Die”; CD2 – “Gratitude”, “Be Lonely”, “Shine on”, “What have you done to me”, “Deep Space”, “Come to me”, “Open up your eyes”, “Love is a temple”, “Another kind of love”, “All I want is you”, “Nightshift”.

Dopo il successo dell’ultimo album “Beyond” certificato oro e i sei dischi di platino conquistati negli ultimi quattro anni, con “Best of soul” Mario Biondi si conferma la voce soul più calda ed intensa del panorama musicale italiano, godendo da anni di grande stima anche da parte di pubblico e critica internazionali.