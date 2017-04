L’isola dei famosi a Verissimo

IN ESCLUSIVA

GRANDE REUNION DEI NAUFRAGHI

DE ‘L’ISOLA DEI FAMOSI’

RAZ DEGAN

PROTAGONISTA DI UN CONFRONTO

CON GLI ALTRI COMPAGNI

A

“VERISSIMO”

SABATO 15 APRILE 2017, ALLE ORE 16.10, SU CANALE 5

Sabato 15 aprile 2017 appuntamento speciale con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

In esclusiva, saranno in studio, per una grande reunion, tutti i naufraghi dell’edizione appena terminata de “L’Isola dei Famosi”.

Posto d’onore a Raz Degan che rilascerà la sua prima intervista tv da vincitore del reality e sarà protagonista di una sorta di ‘uno contro tutti’, in cui ogni nodo verrà al pettine.

Per raccontare le emozioni, gli aneddoti e le curiosità mai svelate sulla loro permanenza in Honduras saranno ospiti: il secondo classificato Simone Susinna con i finalisti, Eva Grimaldi, Nancy Coppola e Malena.

E ancora, Samantha De Grenet, Giulio Base, Moreno, Dayane Mello, Nathaly Caldonazzo, Giacomo Urtis e Giulia Calcaterra.

Inoltre, dopo due mesi di assenza dall’Italia, approderà a Verissimo anche l’inviato del reality Stefano Bettarini.

Infine, non resteranno senza i propri beniamini neppure i fan de Il Segreto. In studio sarà presente Lucas (Alvaro Morte).