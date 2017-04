Letture e note al Museo – un nuovo appuntamento

Il ciclo Letture e note al Museo propone un nuovo appuntamento – lunedì 10 aprile alle ore 18 nella Sala dell’Esedra al Museo Teatrale alla Scala – in cui sarà presentata la prima biografia moderna del “principe degli impresari”, Domenico Barbaja (1778-1841).

Domenico Barbaja

Il padrino del belcanto

di Philip Eisenbeiss

ed. EDT

Temperamento spesso eccessivo e tirannico, di volta in volta generosissimo o privo di scrupoli, amante della bella vita ma capace di spaventosi sacrifici per gli affari, semi-analfabeta ma pronto a cogliere negli altri ogni minima traccia di talento naturale, fiero delle sue origini popolari ma abituato a trattare da pari a pari con re e ministri, dai Borboni di Napoli a Metternich, Barbaja è l’ombra celata dietro le grandi carriere di compositori come Rossini, Bellini, Donizetti, Mercadante e Pacini, l’uomo che commissionò opere persino a Beethoven e a Schubert, lo scopritore delle voci che hanno fatto la storia del melodramma italiano, da Isabella Colbran, a lungo sua amante prima di sposare Rossini, a Luigi Lablache, da Maria Malibran a Giuditta Pasta, da Domenico Donzelli a Adolphe Nourrit, il grandissimo e tormentato tenore che si tolse la vita proprio in casa dell’impresario.

Una storia solidamente documentata, scritta con empatia e grande gusto narrativo, nella quale si mescolano le guerre napoleoniche, il gioco d’azzardo, lo splendore e le miserie del mondo dell’opera, la polvere del palcoscenico, la meraviglia del paesaggio italiano e il fascino immortale del canto.

Ingresso libero fino a esaurimento posti – da Largo Ghiringhelli 1