Forte e precisa, Kasia Smutniak è la protagonista della copertina di F, il settimanale femminile di Cairo Editore diretto da Marisa Deimichei, in edicola domani.

Kasia nel film “Moglie e marito”, si ritrova ad interpretare uno scambio di ruoli entrando nel corpo di lui: “Pensavo di dover essere più dura e rigida per diventare uomo, invece no, ho dovuto addolcirmi” – afferma l’attrice – “Perché oggi le donne, per tener testa a una società maschilista, sono più toste, devono tirar fuori il loro lato aggressivo e quando arrivano a un ruolo di potere sanno diventare persino più dure dei maschi”.

Oggi le priorità di Kasia sono i figli, il compagno e il Nepal, la sua seconda casa: “Il Nepal mi aiuta a capire con maggiore chiarezza cos’è giusto e cos’è sbagliato. Ora ho più tempo per andarci perché ho archiviato i periodi in cui giravo anche sette film all’anno. Mi dedico molto di più alla famiglia e ai figli”.