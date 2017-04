Da oggi in tutti i negozi e in digitale

“AUTOMATON”

il nuovo album che segna il grande ritorno della band dello space cowboy

Domenica 2 aprile ospiti di Fabio Fazio

a CHE TEMPO CHE FA – Rai Tre

La band tornerà in concerto l’11 luglio a FIRENZE

e il 20 novembre a MILANO

Milano, 31 marzo 2017. I JAMIROQUAI sono tornati e si sono subito piazzati al 1mo posto su iTunes sia in Italia che in altri 38 paesi con il nuovo atteso album “AUTOMATON”, da oggi in tutti i negozi tradizionali e in digitale su etichetta Universal Music.

La band capitanata da Jason Kay arriverà a Milano domenica 2 aprile dove sarà protagonista della nuova puntata di CHE TEMPO CHE FA, il programma condotto da Fabio Fazio in onda su Rai Tre dalle 20:00, durante la quale presenterà in esclusiva per l’Italia il singolo “CLOUD 9”.

Il gruppo soul funk elettronico, vere superstar mondiali e vincitori di un Grammy Award, tornano a distanza di 7 anni dall’ultimo lavoro (“Rock Dust Light Star” del 2010) con un album, l’ottavo disco di studio della carriera, scritto e prodotto da Jay Kay e dal tastierista Matt Johnson.

Parlando di “AUTOMATON” Jay Kay ha commentato: “l’ispirazione di Automation è una sorta di riconoscimento di quanto l’intelligenza artificiale e la tecnologia abbiano accresciuto il loro ruolo nel nostro mondo oggi e di come gli uomini stanno iniziando a dimenticare le cose più piacevoli, semplici ed espressive della vita, incluse le nostre relazioni con gli altri esseri umani”.

Questa la tracklist del nuovo album: “Shake It On”, “Automaton”, “Cloud 9”, “Superfresh”, “Hot Property”, “Something About You”, “Summer Girl”, “Nights out in the Jungle”, “Dr Buzz”, “We Can Do It”, “Vitamin”, “Carla”.

Formatisi nel 1992 da Jay Kay, Jamiroquai sono diventati una delle maggiori realtà del mondo fin da disco di debutto “Emergency on Planet Earth”. Con uno stuolo di fan famosi come Chance the Rapper, The Black Madonna, Anderson.Paak, Pharrell, Tyler the Creator, Jungle, Redman, Stevie Wonder & The Internet, Jamiroquai hanno costantemente dimostrato a se stessi di essere una delle band più influenti e innovatrici del loro tempo.

Nel curriculum il gruppo annovera sette album che hanno raggiunto la Top10 inglese (e tre il 1 posto), un Grammy Award, più di 26 milioni di dischi venduti nel mondo e il Guinness Book of World Records per il disco funk che ha venduto di più di tutti i tempi.

Jamiroquai hanno inoltre annunciato un unico e intimo show alla The London Roundhouse nel giorno dell’uscita del disco, il 31 marzo, live che è stato preceduto l’altra sera a Parigi dal primo show live dopo 6 anni. Sono già state annunciate altre date live tra cui le due date italiane: l’11 luglio a FIRENZE (Ippodromo del Visarno) e il 20 novembre a MILANO (Forum di Assago). Per informazioni www.livenation.it