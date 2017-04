Immobiliare Novaelit presenta “Open House”

L’Open House è l’occasione per effettuare il tour della nuova residenza di via Cavour, 57.

La struttura è costruita con una classe energetica A2/A3, con il massimo comfort climatico, grazie al riscaldamento e raffrescamento a pavimento, ottenuti con impianto geotermico, senza emissione nocive.

In più non ci sono costi per allacciamenti, spese catastali, di mediazione, pratica mutuo.

L’immobiliare Novaelit ha inoltre preparato un ricco buffet e tante gustose uova di Pasqua

800.200205 – www.novaelit.it