concerto di Assalti Frontali

Continuano i concerti di Assalti Frontali per la presentazione del nuovo straordinario disco “Mille Gruppi Avanzano” mille grup, uscito il 25 novembre scorso. “Mille Gruppi Avanzano” è il nono album di inediti di Assalti Frontali, una delle band che ha fatto la storia dell’hip hop in Italia.

Nel 1991, con “Batti il tuo tempo”, furono tra i primissimi a cantare in italiano; da allora, una lunga carriera fatta di successi e migliaia di fan, di rime taglienti e sempre attuali, consapevolezza, impegno politico e coerenza, che ha portato Assalti Frontali ad essere uno dei gruppi più importanti della penisola. “Mille Gruppi Avanzano” esce a quattro anni dall’ultimo disco, “Profondo Rosso”: al rap Militant A, alla seconda voce Pol G, alla produzione musicale Bonnot.

Il prossimo appuntamento con Assalti Frontali è previsto per domenica 23 aprile: sulla riva del Lago Ex Snia di ROMA, verrà allestito un palco sul quale si esibiranno quindici artisti della scena romana, si alterneranno i rappresentanti dei comitati e i protagonisti delle lotte ambientali per l’autogestione, la cura dal basso e l’apertura degli spazi pubblici a Roma. Tra i musicisti confermati: Assalti Frontali, Amir, Lo 3 Saltos, Circofficina, Capitan Calamaio.

Dalla mattina giochi e attività per i bambini, alle 13 pranzo cucina Kurda e cucina Snia, dalle 15 concerti. L’evento è organizzato dal Forum del Parco delle Energie per il “Lago Ex Snia Monumento Naturale”.