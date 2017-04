I carabinieri nella lotta contro le truffe

Bollate

Bollate. Con i Carabinieri, un incontro sulla prevenzione delle truffe

Dopo la campagna di prevenzione contro i furti, l’Assessore alla Sicurezza Marco Marchesini promuove un nuovo tema molto sentito in città: la prevenzione delle truffe. Se ne parlerà nell’incontro, organizzato in collaborazione con la Tenenza dei Carabinieri di Bollate, venerdì 21 aprile, alle ore 16 nell’Oratorio Santa Monica di Ospiate.

“Prosegue il nostro impegno – spiega l’assessore – per aumentare la sicurezza in città, soprattutto per le persone più indifese come gli anziani. Bastano piccoli accorgimenti, ma soprattutto un cambio di passo nell’ottica di una maggior collaborazione e prevenzione tra i cittadini. Per questo insistiamo sulle poche semplici regole che possono prevenire situazioni di difficoltà”.