“Giganti”, nuovo singolo di Chrysma

CHRYSMA

DA OGGI ONLINE IL VIDEO DEL BRANO

“GIGANTI”

su tutte le piattaforme digitali dal 5 maggio

Da oggi, venerdì 28 aprile, è online il video di “Giganti”, brano del rapper emiliano Chrysma che anticipa l’album d’esordio “Chrysma”, in uscita il prossimo autunno.

Il singolo “Giganti”, prodotto da Giuliano Boursier per Music Ahead, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 5 maggio.

Il video di “Giganti” è visibile al seguente link: https://youtu.be/zC45OTG2ias

«“Giganti” nasce da un momento particolare della mia vita – racconta Chrysma a proposito del suo singolo – Parla di un rapporto tra due persone ormai finito, ma che rimane indelebile. I giganti sono la giusta metafora per rappresentare la grandezza di questa storia»

Nonostante la giovane età (Christian Talignani nasce il 30 dicembre 1995 a Parma), Chrysma si è fatto notare nel panorama del Rap e dell’Hip Hop da diversi anni, dapprima fondando la crew “Master Prod”, con cui ha aperto live di artisti già affermati come Mondo Marcio e Raige, e in seguito collaborando con Naym, con cui ha partecipato ad Italia’s Got Talent e Global Rap Superstar, presieduto da volti noti del rap italiano, come Gué Pequeno.

Chrysma decide di proseguire con un progetto da solista. Incontra Giuliano Boursier (produttore) nel 2015 e tra i due si instaura un bellissimo rapporto e decidono di lavorare insieme al primo vero progetto di un disco del rapper. L’album “Chrysma” conterrà anche “La Prima Volta”, brano finalista di Area Sanremo 2016.