“Georgie il Musical” al Teatro Condominio – Gallarate

Tratto dalla novella di Mann Izawa “Lady Georgie” è stato reso celebre in Italia dall’anime (cartone animato) tuttora trasmesso in alcuni canali televisivi. Il musical ha debuttato a maggio 2016 al Teatro Orione di Roma.

A Georgie il Musical sono stati riconosciuti 2 Premi agli scorsi Broadway World Italy Awards 2016, uno come “Miglior Spettacolo con Partitura Originale” e l’altro come “Miglior Attrice non protagonista” a Brunella Platania.

Sul palco grandi artisti del teatro musicale italiano. Ritroviamo Claudia Cecchini nel ruolo di Georgie; Brunella Platania che in questa stagione teatrale è stata Vi Moore in “Footloose- il musical” di Stage Entertainment diretta da Martin Michel, nel ruolo della madre adottiva Mary Buttman (Brunella è anche vocal coach e acting coach); Dario Inserra che, dopo essere stato Arthur Buttman nel debutto dello scorso maggio, interpreterà il giovane aristocratico Lowell J.Grey.

Nuovo allestimento e nuovi artisti entrano a far parte del cast.

Nei ruoli dei fratelli Abel e Arthur Buttman i gemelli Daniele e Umberto Vita: doppiaggio cantato Disney, conduttori tv, disegnatori, cantanti e attori, attualmente impegnati sul set di una fiction.

Il ruolo intrigante e misterioso di Irwin Dangering è affidato a Roberto Rossetti, un grande nome del teatro musicale italiano. Numerose esperienze tra cui “La Bella e la Bestia” di Stage Entertainment.

Lalo Cibelli darà volto e voce al Duca Dangering: straordinario artista del panorama musicale italiano ha collaborato a 8 edizioni del “Pavarotti e Friends”

Il Manga in generale è una espressione artistica giapponese dove specialmente in Italia ha trovato la massima diffusione negli anni ’80. Splendide storie d’amore raccontate spesso con toni drammatici, con tematiche importanti e molto attuali con elementi tipici del racconto anglosassone.

Il musical può diventare un efficace mezzo di denuncia di alcune problematiche sociali, stimolando la riflessione nel pubblico attraverso l’ascolto e la partecipazione ad un evento che nasce, in prima battuta, come un’occasione di puro divertimento.

SPETTACOLI E PREVENDITA ONLINE

Teatro Condominio – Via del Teatro 5 – Gallarate (Va)

Sabato 8 aprile ore 21 – Domenica 9 aprile ore 17

Prevendita online: www.vivaticket.it – www.teatrocondominio.it

Biglietti acquistabili anche presso la biglietteria del Teatro Condominio