Fabrizio Moro, Pace Live tour

FABRIZIO MORO

Si aggiungono due nuove date al

“PACE LIVE TOUR 2017”

21 luglio – Torino

3 settembre – Verona

A Milano e Roma le tre date di anteprima del tour!

Si aggiungono due nuove date al “PACE LIVE TOUR 2017″, durante il quale FABRIZIO MORO presenterà il suo nuovo disco “PACE” (Sony Music Italy)! Oltre ai 3 appuntamenti di anteprima, previsti per il 20 aprile al Fabrique di Milano e il 26 (SOLD OUT) e 27 maggio al PalaLottomatica di Roma (biglietti disponibili in prevendita su www.ticketone.it), ecco tutte le date finora annunciate:

30 giugno al Teatro D’annunzio di PESCARA; 21 luglio al Next Festival (Area Esterna Palavela) di TORINO (NUOVA DATA); 28 luglio all’Anfiteatro di Ponente a MOLFETTA (BA); 19 agosto all’Anfiteatro di ZAFFERANA ETNEA (CT); 20 agosto al Teatro dei Ruderi di CIRELLA DIAMANTE (CS); 3 settembre al Teatro Romano di Verona (NUOVA DATA).

“PORTAMI VIA”, singolo sanremese di FABRIZIO MORO, estratto dal disco di inediti “PACE”, è stato certificato PLATINO (certificazioni diffuse da FIMI / GfK Italia)! Il video del brano su Vevo (http://vevo.ly/fsgi58) ha superato 20.350.000 visualizzazioni.

RADIO ITALIA è la radio ufficiale del tour.

Cantautore, chitarrista e musicista italiano, Fabrizio Moro ha alle spalle una ventennale carriera, cominciata nel 1996, con all’attivo 8 album in studio e la raccolta “Atlantico Live”. Oltre all’edizione appena finita, durante la quale il brano “Portami via” ha ricevuto la “Menzione Premio Lunezia per Sanremo” come miglior testo in gara nella sezione Campioni, Moro ha già partecipato a quattro Festival di Sanremo come cantautore e due come autore: vince nel 2007 tra le Nuove Proposte con “Pensa”, brano con il quale si aggiudica anche il Premio della Critica “Mia Martini” e conquista il podio nel 2008 tra i Campioni con “Eppure mi hai cambiato la vita”. Nel corso degli anni, diversi suoi brani sono stati utilizzati come spot pubblicitari e documentari e come colonne sonore per campagne sociali, serie e programmi TV.