Enrico Ruggeri suona per la Fondazione Firenze Radioterapia Oncologica Onlus

Da sempre attento alle buone cause e vicino a chi soffre, Enrico Ruggeri porta la sua musica a sostegno della Fondazione Firenze Radioterapia Oncologica Onlus.

Appuntamento giovedì 13 aprile dalle ore 21 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, gentilmente concesso dal Comune di Firenze.

Enrico Ruggeri si presenterà in versione acustica, affiancato dalla sua band, pronto a ripercorrere i capisaldi del suo repertorio, aggiungendo qualche tributo a rocker e artisti che hanno influenzato il suo stile inconfondibile. Lo spettacolo avrà toni volutamente informali e confidenziali.

Un artista d’eccezione in una cornice altrettanto straordinaria. L’obiettivo è raccogliere fondi per le attività e i pazienti del reparto di Radioterapia Oncologica dell’Ospedale di Careggi, a Firenze.

Partecipare significa donare una speranza in più a chi sta affrontando una battaglia per la vita. I tagliandi sono disponibili al di fuori dei consueti circuiti. Si possono ritirare a Firenze presso il Fishing Lab in via del Proconsolo 16r (tel. 055 240618); a Pistoia presso la Taverna Gargantuà in piazzetta Piazzetta dell’Ortaggio 11/12 (tel. 0573 23330); a Prato presso il Golf & Country Club Le Pavoniere, in via del Crocifisso (tel. 0574 620855).