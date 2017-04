ELEONORA APRE

IL CONCERTO DI ANDREA MIRO’

A RAVENNA, 13 APRILE

Eleonora (Mazzotti) non si ferma mai e quindi, dopo il successo della sua partecipazione alla serata benefica “Diabetes in Music” (a Cesena) e in attesa delle prossime date europee dello spettacolo teatrale “In A Better World”, aprirà il concerto di Andrea Mirò del 13 aprile a Ravenna. L’appuntamento è dalle ore 21.30 presso l’Osteria Passatelli Mariani Lifestyle.

La cantante ravennate si esibirà accompagnata al pianoforte da Luca Bombardi, proponendo alcuni suoi pezzi tratti dal suo primo Ep “Battiti”, oltre naturalmente la sua “Among The Waves In The Sky”, singolo attualmente in radio e disponibile negli store on-line. Il brano, tema portante del docu-film “Tra le onde, nel cielo” di Francesco Zarzana, sta ottenendo dei buoni riscontri sia di critica che di pubblico.