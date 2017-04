Editors, concerto primo maggio

EDITORS

AL CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO 2017

Piazza San Giovanni in Laterano, ROMA

…oltre ai già annunciati

EDOARDO BENNATO – PLANET FUNK – BRUNORI SAS

BOMBINO – ARA MALIKIAN – ERMAL META

FRANCESCO GABBANI – SAMUEL

LE LUCI DELLA CENTRALE ELETTRICA – EX-OTAGO

Gli EDITORS, una delle band più amate del rock indipendente mondiale, si esibiranno al CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO 2017 di Roma per la prima data italiana del loro prossimo tour europeo.

Originari di Birmingham, gli Editors arrivano al successo già con l’album di debutto THE BACK ROOM (2005), acclamato dalla critica e primo nelle classifiche di vendita inglesi. L’album ottiene anche una nomination al prestigioso Mercury Prize come migliore album dell’anno.

Il successo si allarga in America e li porta a suonare in festival importanti come Coachella e Lollapalooza.

Nel 2007 sono al festival di Glastonbury e poco dopo esce il secondo album “AN END HAS A START” che entra immediatamente al primo posto della classifica inglese, e che procura alla band una nomination ai Brit Awards come Migliore band Inglese. Nel 2007-2008 aprono in tutta Europa i concerti dei R.E.M. con i quali condividono il produttore Jacknife Lee. Nel 2009 arriva “IN THIS LIGHT AND ON THIS EVENING”, album che segna una svolta verso suoni più elettronici (sempre al n°1 in classifica). Prodotto dal mitico Flood (Depeche Mode) contiene un brano che diventerà il gran finale di tutti i concerti degli Editors: “Papillon” (un grande classico della band che ha totalizzato quasi a 90 milioni di streaming). Nel 2013 è la volta del nuovo capitolo “THE WEIGHT OF YOUR LOVE”. Questo è il momento in cui gli Editors diventano ‘mainstream’ anche in Italia con il singolo “A Ton Of Love” che scala le classifiche di airplay e diventa uno dei pezzi più passati dalle radio commerciali italiane. Nel 2015 è la volta di “IN DREAM”. È in preparazione un nuovo album di cui a breve si avranno notizie ufficiali.

Promosso come sempre da CGIL, CISL e UIL e organizzato anche quest’anno da iCompany e Ruvido Produzioni, dal 1990 il tradizionale appuntamento raduna nel giorno della Festa dei Lavoratori migliaia di spettatori in Piazza San Giovanni in Laterano, per 8 intense ore di musica, in diretta dalle 15.00 a mezzanotte su Rai 3.

NOTA: Sarà possibile richiedere accrediti stampa e pass photo entro e non oltre il 24 aprile 2017, data dopo la quale non si accetteranno ulteriori richieste.