Durex: “Parliamo di sesso”

“Parliamo di sesso”: Durex sostiene la prevenzione attraverso una

serie di videopillole.

Durex, ambasciatore del sesso sicuro, supporta Mirella Parachini nel difficile compito di

allontanare i luoghi comuni e fare chiarezza sull’uso del preservativo

Aprile 2017 – Durex, leader nel mercato della contraccezione, conferma il suo impegno nella

promozione di una cultura preventiva contro il rischio di contrarre malattie sessualmente

trasmissibili o iniziare gravidanze indesiderate.

Una buona educazione sessuale è fondamentale, perché non solo può ridurre il rischio di

contrarre malattie a trasmissione sessuale e di gravidanze non programmate, ma può anche

diminuire le violenze sessuali. Mentre in molti paesi Europei l’educazione sessuale è stata

resa obbligatoria nelle scuole, in Italia rimane ancora facoltativa. La dottoressa Mirella

Parachini, medico specialista in Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale San Filippo Neri di

Roma, supportata da Durex, cercherà di colmare questo gap di informazione attraverso una

serie di Videopillole pubblicate sul profilo youtube del brand.

Questo progetto si inserisce in una più ampia campagna promossa da Durex a partire dal

2016, dedicata al supporto della prevenzione attraverso la promozione dell’utilizzo del

preservativo. L’obiettivo è quello di ridurre il rischio di contrarre malattie a trasmissione

sessuale o di iniziare gravidanze non programmate.

Mirella Parachini è la protagonista della serie “Parliamo di sesso”, videopillole dedicate ai

più scottanti temi della sessualità:

 La sicurezza: il sesso è un piacere da condividere in sicurezza e solo una buona

educazione sessuale aiuta a prevenire violenze, infezioni, malattie e gravidanze

indesiderati. Il 52% dei ragazzi tra i 16 e i 25 anni considera già un atteggiamento

maturo e responsabile la richiesta del preservativo da parte delle ragazze 1 , ma è

utile fare informazione per innalzare il più possibile questa percentuale e far

comprendere che il sesso è più bello quando è anche sicuro.

 La complicità di coppia: Il fatto di avere una relazione non implica necessariamente

essere meno a rischio: possono essere presenti malattie contratte in precedenza,

con altri partner. Occorre effettuare controlli medici periodici. Inoltre, sfatiamo il

mito per cui il preservativo sia un ostacolo al raggiungimento del piacere. E’

certamente uno strumento prezioso per evitare le malattie sessualmente

trasmissibili e gravidanze indesiderate, ma rappresenta – soprattutto se si sceglie un

1 Fonte: Dati Rapporto Durex su mille giovani europei

modello più sottile o ritardante o stimolante – anche un valido alleato per il piacere

sia dell’uomo sia della donna.

 Le malattie sessualmente trasmissibili: Ogni anno in Italia si accertano circa 3500

nuovi casi di HIV. Non solo: molte altre malattie sessualmente trasmissibili come

Papilloma virus, herpes o Clamidia sono poco temute, eppure possono portare anche

a conseguenze gravi come la sterilità. La prevenzione è indispensabile e il

preservativo, se usato correttamente, è il metodo più efficace. Portare con sé un

preservativo è un gesto semplice, che rivela rispetto per sé e per il partner.

 I luoghi comuni: sono tanti e tutti da sfatare. A cominciare da quelli riguardanti i

metodi erroneamente ritenuti efficaci per evitare una gravidanza indesiderata. Lo

dimostrano i dati: in Italia si registrano circa 90.000 interruzioni volontarie di

gravidanza ogni anno 2 . Molte persone sono ancora convinte che il coito interrotto

sia un buon metodo: niente di più rischioso, perché vi può essere un rilascio di

spermatozoi anche prima di raggiungere l’orgasmo. Anche la giovane età o il

momento del ciclo non rappresentano una garanzia per non avere figli, per non

parlare di rimedi come un bagno caldo subito dopo il rapporto, che a torto vengono

ritenuti utili. Gli spermatozoi sono velocissimi (percorrono in proporzione 55 km

all’ora) e solo il preservativo può proteggere dalle malattie o da una gravidanza non

programmata.

Per scoprire le videopillole “Parliamo di sesso” e saperne di più sulle novità del mondo

Durex, clic su https://www.youtube.com/user/DurexItaliaOfficial/videos

